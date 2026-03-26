Trump sugirió que será candidato presidencial en Venezuela y que se enfrentará a Rodríguez

El mandatario estadounidense, Donald Trump, aseguró que la relación con Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, luego de un ataque estadounidense en Caracas, es “increíble”. Foto: EFE - WILL OLIVER / POOL

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este jueves que existe la posibilidad de presentarse a las elecciones en Venezuela contra Delcy Rodríguez, nueva líder chavista, debido a la popularidad que tiene en ese país.

“Después de mi mandato, tal vez vaya a Venezuela y me postule a la Presidencia contra Delcy”, declaró durante una reunión en la Casa Blanca con su gabinete, provocando algunas risas entre los presentes en el encuentro.

POTUS: “I may run for president against Delcy in #Venezuela, it’s an option.” pic.twitter.com/kz59HcOfna — Geoff Ramsey (@GRamsey_LatAm) March 26, 2026

El mandatario hizo este comentario tras asegurar que la relación con Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, luego de un ataque estadounidense en Caracas, es “increíble” y que incluso él es “la persona con mayor índice de aprobación” en el país suramericano.

Ahora bien, vale recordar un dato importante. Una encuesta realizada por The Economist justo después de la caída de Maduro mostró que, si bien casi la mitad de los venezolanos dijo apoyar alguna forma de gobierno estadounidense, el 18 % se opuso a la idea.

Tras su más reciente declaración sobre Caracas, el presidente Trump aseguró, además, que Estados Unidos obtuvo 100 millones de barriles de petróleo venezolano en las dos primeras semanas tras el derrocamiento por la fuerza del exlíder chavista y que tanto Estados Unidos como Venezuela “han ganado mucho dinero”.

Acto seguido, el secretario de Interior, Doug Burgum, quien estuvo recientemente en Caracas, aseguró que Trump es tan respetado y admirado en Venezuela que lo ven “como Simón Bolívar” y que cree que en el país caribeño van a erigirle una estatua. Pero no fue el único en decir algo. A través de redes sociales, el senador Bernie Moreno escribió: “¡Donald J. Trump para presidente de Venezuela en 2028!”.

Donald J Trump for President of Venezuela in 2028! — Bernie Moreno (@berniemoreno) March 26, 2026

En la misma reunión de gabinete, Trump comentó que Maduro, que enfrenta este jueves su segunda audiencia ante la Justicia en Nueva York, solo está siendo procesado por “una fracción” de los delitos que cometió y que habrá más juicios.

Este jueves está prevista la llegada a Washington de una delegación venezolana para preparar la reapertura de la embajada del país suramericano en Estados Unidos, después de que ambas naciones restablecieran sus relaciones diplomáticas que estaban rotas desde 2019.

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