“Un campo de concentración”: el calvario que vivió un ucraniano en una cárcel de Venezuela

La venezolana Ariadny González y el ucraniano Yevhenii Petrovich Trush se conocieron en una aplicación de aprendizaje de idiomas. Ambos comparten el gusto por la música. Foto: El Espectador

Lo sometieron a una prueba de polígrafo para preguntarle si había llegado a Venezuela para atentar contra Nicolás Maduro o para hacer espionaje. Quisieron saber si tenía reuniones con la oposición y con miembros de seguridad extranjera para entregarles información secreta. El ucraniano Yevhenii Petrovich Trush llegó en octubre de 2024 a la frontera colombo-venezolana para preguntar cómo obtener refugio. Su plan era llegar hasta Carabobo, a encontrarse con su novia, Ariadny González, pero eso nunca sucedió: agentes de la Dirección General de...