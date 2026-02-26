Publicidad

“Un campo de concentración”: el calvario que vivió un ucraniano en una cárcel de Venezuela

Yevhenii Petrovich Trush carga con un doble peso: el dolor por la guerra que vive su país por la invasión rusa y el sufrimiento de haber estado privado de su libertad en suelo venezolano. Se fue a perseguir un amor, cayó preso y ahora está en Colombia tratando de reconstruir su vida.

María José Noriega Ramírez
26 de febrero de 2026 - 06:00 p. m.
La venezolana Ariadny González y el ucraniano Yevhenii Petrovich Trush se conocieron en una aplicación de aprendizaje de idiomas. Ambos comparten el gusto por la música.
Foto: El Espectador

Lo sometieron a una prueba de polígrafo para preguntarle si había llegado a Venezuela para atentar contra Nicolás Maduro o para hacer espionaje. Quisieron saber si tenía reuniones con la oposición y con miembros de seguridad extranjera para entregarles información secreta. El ucraniano Yevhenii Petrovich Trush llegó en octubre de 2024 a la frontera colombo-venezolana para preguntar cómo obtener refugio. Su plan era llegar hasta Carabobo, a encontrarse con su novia, Ariadny González, pero eso nunca sucedió: agentes de la Dirección General de...

Por María José Noriega Ramírez

