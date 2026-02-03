Un mes sin Maduro: la Venezuela que a pesar del miedo tiene esperanza

Personas en moto transitan frente a un mural dirigido a Nicolás Maduro. Allí se lee: "Nosotros venceremos". Foto: EFE - Ronald Pena R

Se cumple un mes desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro. Desde entonces, Delcy Rodríguez, quien era su vicepresidenta, asumió el mando de Miraflores con el respaldo de Estados Unidos, condicionado a la cooperación que le dé al gobierno de Donald Trump, quien tiene un especial interés en el petróleo venezolano.

Sin embargo, entre las llamadas de Caracas y Washington y los debates sobre la legalidad del ataque, los venezolanos siguen luchando por sobrevivir día a día, ahora con la pequeña esperanza de que este sea el inicio de un...