Mundo
Venezuela
Un mes sin Maduro: la Venezuela que a pesar del miedo tiene esperanza

Han pasado cuatro semanas desde que Estados Unidos capturó al exlíder chavista, pero dentro de Venezuela poco ha cambiado en el día a día. Las personas creen que esto puede ser el inicio de la transición que anhelan, pero saben que eso no será inmediato.

María José Noriega Ramírez
03 de febrero de 2026 - 12:00 p. m.
Personas en moto transitan frente a un mural dirigido a Nicolás Maduro. Allí se lee: "Nosotros venceremos".
Foto: EFE - Ronald Pena R

Se cumple un mes desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro. Desde entonces, Delcy Rodríguez, quien era su vicepresidenta, asumió el mando de Miraflores con el respaldo de Estados Unidos, condicionado a la cooperación que le dé al gobierno de Donald Trump, quien tiene un especial interés en el petróleo venezolano.

Sin embargo, entre las llamadas de Caracas y Washington y los debates sobre la legalidad del ataque, los venezolanos siguen luchando por sobrevivir día a día, ahora con la pequeña esperanza de que este sea el inicio de un...

Por María José Noriega Ramírez

@majonorimnoriega@elespectador.com
