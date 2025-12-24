Una amarga Navidad para los más de 900 presos políticos en Venezuela (y sus familias)

Adornos navideños con los nombres de presos políticos durante una manifestación en Caracas, Venezuela. Foto: EFE - Ronald Pena R

“Es otra Navidad sin ti, extrañándote y añorando tenerte en casa”, le expresó Aurora Silva a su esposo, Freddy Superlano, uno de los 914 presos políticos que para este fin de año hay en Venezuela: “La tristeza invade mi corazón. Tenemos tanto tiempo sin saber nada certero de ti. Creo que han sido los últimos cuatro meses más difíciles de nuestras vidas, pero no perdemos las esperanzas. Todas las noches rezo para que la Virgen te cuide de cualquier maldad y para que Dios obre en esos corazones malignos que te custodian a ti y a los demás”....