Una amarga Navidad para los más de 900 presos políticos en Venezuela (y sus familias)

Mientras que el mundo celebra la Nochebuena, los venezolanos, tanto dentro como en el exilio, sufren la ausencia de los seres queridos que están detenidos por el régimen de Nicolás Maduro. Entre protestas y mensajes, los recuerdan y no pierden la esperanza de algún día verlos en libertad.

María José Noriega Ramírez
María José Noriega Ramírez
24 de diciembre de 2025 - 10:00 p. m.
Adornos navideños con los nombres de presos políticos durante una manifestación en Caracas, Venezuela.
Adornos navideños con los nombres de presos políticos durante una manifestación en Caracas, Venezuela.
Foto: EFE - Ronald Pena R

“Es otra Navidad sin ti, extrañándote y añorando tenerte en casa”, le expresó Aurora Silva a su esposo, Freddy Superlano, uno de los 914 presos políticos que para este fin de año hay en Venezuela: “La tristeza invade mi corazón. Tenemos tanto tiempo sin saber nada certero de ti. Creo que han sido los últimos cuatro meses más difíciles de nuestras vidas, pero no perdemos las esperanzas. Todas las noches rezo para que la Virgen te cuide de cualquier maldad y para que Dios obre en esos corazones malignos que te custodian a ti y a los demás”....

María José Noriega Ramírez

Por María José Noriega Ramírez

@majonorimnoriega@elespectador.com
