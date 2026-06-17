Una familia en Venezuela necesita 772 dólares al mes para cubrir canasta básica en 2026: ONG

Vendedores y compradores en un mercado callejero de Petare. Foto: AP - Matias Delacroix

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La canasta alimentaria de una familia de cinco personas en Venezuela aumentó un 5,7 % en mayo respecto a abril, hasta los USD 772,74, según el costo difundido este miércoles por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

Una familia necesitó USD 42,15 más el mes pasado en comparación con abril, cuando el costo de la canasta fue de USD 730,59, según la organización.

Además, señaló que una familia requirió de USD 12,31 para la compra de agua potable, ya que en el país caribeño el recurso distribuido por tubería no cumple con parámetros básicos de potabilidad, según expertos y organizaciones no gubernamentales.

La Constitución venezolana establece que todo trabajador tiene derecho a un salario “suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”.

Sin embargo, el Cendas indicó que el salario mínimo, congelado desde 2022 en 130 bolívares mensuales, equivalentes hoy a 21 centavos de dólar, solo cubre el 0,03 % de la canasta.

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonos para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que suman USD 240: uno de USD 40 para alimentación y otro recientemente aumentado a USD 200 denominado “bono contra la guerra económica”, ambos depositados en bolívares a la tasa oficial del día.

Varios sectores de trabajadores han organizado diversas protestas en los últimos meses para denunciar la crisis salarial y el costo de la vida.

El país suramericano registró una inflación del 6,3 % en mayo, la más baja en 19 meses, aseguró recientemente el Banco Central de Venezuela (BCV).

La tasa de inflación más alta en los últimos 19 meses, según el BCV, fue de un 32,6 % en enero de este año, cuando Estados Unidos capturó al presidente depuesto Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en medio de un ataque militar en territorio venezolano.

El encargado de negocios de EE.UU. en Caracas, John Barrett, dijo el lunes que la baja de la inflación en Venezuela a un dígito en mayo es una muestra de los “resultados concretos” que, aseguró, está dando el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para el país caribeño tras la captura de Maduro.

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