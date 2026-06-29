Una samaria está entre los casi 1.500 muertos en Venezuela tras los terremotos

Imagen de referencia: voluntarios realizan labores de búsqueda en los escombros de un edificio en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE - Ronald Peña R

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La Alcaldía de Santa Marta, a través de su perfil en la red social X, comunicó que la samaria Natalia Fernández Díaz Granados falleció tras los fuertes sismos en Venezuela, los cuales han dejado devastación en zonas como La Guaira. La administración distrital extendió sus condolencias a sus familiares y amigos, además de que se solidarizó con todas las víctimas de la tragedia.

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De ese mensaje también hizo eco el alcalde Carlos Pinedo Cuello, quien en esa red social confirmó que, “lamentablemente, la ayuda de rescatistas no llegó a tiempo a Tucacas [estado Falcón], donde se encontraba Natalia”. Asimismo, extendió unas palabras a su esposo e hija, así como al resto de familiares y amigos. Su mensaje concluyó así: “Solidaridad con todos los seres queridos de los fallecidos en esta emergencia. Están en nuestras oraciones”.

Han pasado cinco días desde que unos letales sismos consecutivos golpearon Venezuela. El tiempo corre para encontrar sobrevivientes, pero con cada minuto que pasa disminuye la posibilidad de encontrar gente con vida. Las personas, en medio del desespero y el dolor, piden ayuda, sobre todo que ingrese maquinaria para poder remover los escombros. Se escuchan, además, reclamos de que el Gobierno no está haciendo lo suficiente para responder a la tragedia.

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Escenas de miedo se volvieron a vivir este lunes, pues se registró un nuevo temblor, aunque sin reporte de daños adicionales. Entretanto, Colombia anunció el envío de un nuevo vuelo humanitario y dijo que retornarán al país connacionales que han expresado su deseo de hacerlo. Se han resportado, de forma oficial, 1.450 muertos y más de 3.000 heridos, además de que la ONU calcula que hay unos 50.000 desaparecidos.

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