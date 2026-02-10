Logo El Espectador
10 de febrero de 2026 - 05:00 p. m.

“Asumo el temor de que bombardeen”: venezolanos tras el derrocamiento de Maduro

Venezolanos dentro del país creen que puede haber otro ataque de Estados Unidos, sobre todo porque no ven cambios dentro del régimen, criticado recientemente por la recaptura de Juan Pablo Guanipa. Sus testimonios dan cuenta de que aún viven entre el miedo y la incertidumbre, aunque se aferran al halo de esperanza que perciben desde el 3 de enero.

María José Noriega Ramírez

María José Noriega Ramírez

Laura Salomón Prieto

Laura Salomón Prieto

Santiago Ramírez Marín

Santiago Ramírez Marín

Gvbnllnh. Bvc. Nm. N jn(98086)Hace 12 minutos
Y el sepeda pidiendo que regresen a maduro.
LEFR(9389)Hace 23 minutos
Si el bombardeo hubiera sido por derrocar un dictador, entonces Trump hubiese ya puesto de presidente a Leopoldo u otro... es el derecho de las cosas pero Trump hubiese tenido que pagar a los norte americanos ese precio y tal vez el precio sería la presidencia. Creo más bien que los Norte Americanos capturaron a un terrorista amigo y financiador de grupos terroristas como ELN, FARC, Clan del golfo, etc. incluso los amenazaba se burlaba de ellos y hasta les pidió que fueran por él a Miraflores
Pathos(78770)Hace 29 minutos
El derrocamiento del dictador es el inicio del anhelado cambio,así es q deben impulsar las elecciones lo más pronto posible y ese es el trabajo conjunto de la oposición y todas las fuerzas democraticas
micorriza(d243q)Hace 56 minutos
Derrocamiento no, secuestro...
