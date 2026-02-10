10 de febrero de 2026 - 05:00 p. m.
“Asumo el temor de que bombardeen”: venezolanos tras el derrocamiento de Maduro
Venezolanos dentro del país creen que puede haber otro ataque de Estados Unidos, sobre todo porque no ven cambios dentro del régimen, criticado recientemente por la recaptura de Juan Pablo Guanipa. Sus testimonios dan cuenta de que aún viven entre el miedo y la incertidumbre, aunque se aferran al halo de esperanza que perciben desde el 3 de enero.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete