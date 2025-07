Venezuela anuncia que deportaron a siete de los niños “secuestrados” por EE. UU.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, habla cargando a un niño repatriado junto a la primera dama Cilia Flores. Foto: AFP - FEDERICO PARRA

Las autoridades de Venezuela recibieron este viernes a siete de los 31 niños que denuncian como “secuestrados” por el Gobierno de Estados Unidos, al que acusan de haberlos separado de sus padres migrantes deportados por el país norteamericano.

En el lugar se encontraban, entre otros funcionarios, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, y la primera dama y diputada, Cilia Flores, quien celebró que hayan sido “liberados” y “rescatados”.

“Hoy se van a reencontrar con sus familias, con sus madres, sus abuelas y con toda Venezuela”, expresó Flores, quien reiteró el compromiso del mandatario Nicolás Maduro con el “rescate de todos los niños y niñas que deben estar aquí, en Venezuela, pronto, más temprano que tarde”.

Por su parte, Cabello celebró la llegada de este grupo de “niños y niñas que han permanecido secuestrados por el Gobierno de los Estados Unidos allá en su territorio”, y expresó también el compromiso del Gobierno venezolano para lograr el retorno de los que aún permanecen en el país norteamericano.

“Todos los días estamos haciendo algo para que los niños y las niñas puedan regresar”, aseguró el ministro, quien agregó que “siguen (las) noticias” y que, en ese sentido, se espera “más movimiento” en las próximas horas, sin dar detalles.

La semana pasada, durante una marcha de simpatizantes del oficialismo y familiares de migrantes desde la oficina de la ONU en Caracas hasta la céntrica Plaza Venezuela, el jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, advirtió que ya son “31 niños secuestrados” en Estados Unidos.

Posteriormente, Rodríguez aseguró que “a diario” planteaban a Washington fórmulas para el retorno de los menores, así como de los 252 migrantes en El Salvador, enviados por el Gobierno de Donald Trump en marzo.

El también presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) entregó recientemente al nuncio apostólico en Caracas, monseñor Alberto Ortega, una carta dirigida al papa León XIV para solicitar su mediación en el caso de los niños.

El Legislativo, controlado por el chavismo, ha declarado ‘persona non grata’ al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, al acusarlo de guardar silencio sobre los 252 migrantes “secuestrados” en El Salvador y los menores de edad “retenidos” en EE.UU.

Este lunes, Maduro acusó al funcionario de Naciones Unidas de ser “agente del Gobierno de Estados Unidos y la Europa imperialista”.

En mayo pasado, Caracas anunció la llegada a Venezuela de una niña de dos años que, según denunciaron parientes y autoridades locales, fue apartada de su madre deportada de la nación norteamericana.

La primera dama venezolana recibió entonces a la pequeña en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, acompañada por el ministro del Interior, quien calificó este hecho como “una gran victoria”.

