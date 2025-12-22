Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Venezuela
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Cómo Venezuela pasó de ser el aliado petrolero de EE. UU. al objetivo militar de Trump

Alguna vez la relación entre ambos países trajo beneficios mutuos. Pero ahora el gobierno de Trump ha cambiado las reglas del juego.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Michael Crowley
22 de diciembre de 2025 - 07:00 p. m.
Una mujer camina frente a un mosaico con los rostros del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez y el actual líder del régimen chavista, Nicolás Maduro.
Una mujer camina frente a un mosaico con los rostros del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez y el actual líder del régimen chavista, Nicolás Maduro.
Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

El vicepresidente Richard Nixon temió por su vida. Una turba, indignada porque Estados Unidos había concedido asilo a un brutal dictador venezolano recién depuesto, había emboscado a su comitiva en la capital, Caracas, al grito de “¡Muerte a Nixon!”.

La gente atacó los vehículos atrapados en el tráfico con puños, piedras, tuberías y tantos escupitajos que el conductor de Nixon encendió los limpiaparabrisas. “Por un instante, me di cuenta de que nos podían matar”, escribió Nixon más tarde.

Vínculos relacionados

CIDH alerta sobre represión en Venezuela tras detención del periodista Nicmer Evans
EE. UU. persigue un tercer petrolero frente a Venezuela y escala el bloqueo de Trump
Trump dijo que Venezuela “robó” campos petroleros de EE. UU.: desató reacción nacionalista

Tras varios minutos aterradores, los coches consiguieron...

Por Michael Crowley

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Hugo Chávez

Nicolás Maduro

Richard Nixon

Donald trump

Venezuela

Estados Unidos

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.