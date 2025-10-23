Venezuela desempolva viejos tanques oxidados para defenderse de EE. UU.: así es el AMX-13

La cúpula militar chavista desempolva tanque oxidado conocido como AMX-13. Foto: Archivo Particular

En Venezuela, las autoridades han iniciado la recuperación de tanques antiguos como el AMX-13, desempolvados en Caracas como respuesta a la llamada “amenaza” de Estados Unidos, luego del despliegue de un operativo antinarcóticos en el Caribe que ha tensado la relación bilateral y dejado cerca de 37 víctimas mortales.

Un video publicado en las redes sociales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) muestra al general Francisco Luis Moreno supervisando la restauración del AMX-13 asignado al Comando de Zona N° 13 en Falcón.

En la grabación, el comandante Rafael Betancourt destaca que, tras establecer alianzas estratégicas con sectores públicos y privados, han avanzado en la “reconstrucción y rehabilitación” del tanque a todos los niveles para fortalecer el sistema defensivo nacional.

Este anuncio se da en un contexto donde Nicolás Maduro aseguró que el plan de defensa ante las “amenazas” estadounidenses está plenamente activo en todo el territorio venezolano.

“Completamos todas las zonas de defensa integral del país, todos los estados”, afirmó a través de un mensaje en Telegram.

¿Cómo es el AMX-13?

Este es un tanque ligero francés, desarrollado en la posguerra, que destaca por su torreta oscilante y cañón principal de 75 mm. Tiene un peso aproximado de 14 toneladas, tripulación de tres miembros y una velocidad máxima de 60 km/h.

Está equipado con blindaje de acero relativamente ligero, adecuado para reconocimiento y apoyo rápido, y su diseño permite cierta movilidad estratégica en terrenos urbanos y abiertos. Aunque hoy se considera anticuado frente a modelos modernos, sigue siendo valorado por su maniobrabilidad y facilidad de mantenimiento.

La CIA en Venezuela

Donald Trump anunció este mes que la Agencia Central de Inteligencia (CIA﻿) realizará operaciones encubiertas en Caracas, medida que el gobierno venezolano calificó de “belicista y extravagante” y rechazó de manera categórica.

Maduro también aseguró que Estados Unidos busca hacer que Venezuela “cambie de régimen”. Naciones Unidas ha condenado los ataques de Washington en el Caribe, resaltando que sus acciones violan el derecho internacional.

El 21 de octubre, tres expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas advirtieron que las acciones encubiertas y las amenazas de Estados Unidos de usar la fuerza armada contra Caracas “violan la soberanía de Venezuela y la Carta de la ONU”.

“Estas acciones también violan las obligaciones internacionales fundamentales de no intervenir en los asuntos internos ni amenazar con usar la fuerza armada contra otro país”, declararon.

Además, añadieron que lo que hace Washington “constituye una escalada extremadamente peligrosa con graves implicaciones para la paz y la seguridad en la región del Caribe”.

