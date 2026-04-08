Venezuela libera a Julien Février, último francés detenido por espionaje

Un cartel en una protesta de familiares de presos políticos detenidos en estados fronterizos de Venezuela con Colombia. Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

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Julien Février, considerado el último francés retenido por motivos políticos en Venezuela, fue liberado este miércoles 8 de abril, tras 15 meses de detención y se encuentra en Francia, confirmó este miércoles el Ministerio francés de Asuntos Exteriores.

“Julien Février, ciudadano francés detenido en Venezuela durante 15 meses, ha sido liberado. Ya se encuentra de regreso en Francia”, informó el portavoz de la diplomacia francesa, Pascal Confavreux, confirmando así la información adelantada por el diario Libération.

El portavoz añadió que Francia celebra esta medida de las autoridades venezolanas.

Février, de 35 años y originario de Toulouse (sur de Francia), había sido arrestado en enero de 2025 en Caracas, en un momento de detenciones masivas contra opositores y extranjeros acusados de espionaje por las autoridades venezolanas.

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De acuerdo con su familia, el francés permanecía recluido en la prisión de Rodeo I, a unos 40 kilómetros de la capital venezolana, un centro penitenciario señalado por sus duras condiciones de detención.

En una entrevista con AFP, Camilo Castro, otro francés recluido y liberado en noviembre, describió su duro paso por la cárcel Rodeo 1, marcado por humillaciones nocturnas, insultos y “juicios falsos” destinados a “romper” a los reclusos.

Según dijo a Libération su hermano, Nicolás Février, pasó “semanas particularmente difíciles” antes de su liberación el pasado lunes.

“No está demasiado bien”, volvió a estimar este miércoles Nicolas Février desde el aeropuerto. “Su primera prioridad es cuidarse”, agregó.

En febrero, la familia de Février había pedido al gobierno francés que “hiciera todo lo necesario” para sacarlo del país latinoamericano, preocupados por la situación política tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos.

Février, un apasionado de los viajes y de América Latina, había sido condenado anteriormente por un delito no especificado en Francia y cumplió su condena, según su hermano.

Su puesta en libertad se produce en medio de un proceso gradual de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, impulsado tras la captura del exmandatario Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y bajo presión internacional, especialmente de Estados Unidos.

Aunque una ley de amnistía promulgada en febrero pasado permitió la salida de cientos de prisioneros, Février no había sido incluido inicialmente en esas medidas y su situación seguía generando preocupación en Francia.

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Su liberación coincide también con la llegada a Francia de los dos últimos franceses detenidos en Irán: Cécile Kohler y Jacques Paris.

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