“Venezuela nos llama”: medios en Colombia invitan a ayudar al país devastado por los sismos

Una persona busca sus pertenencias en medio de los escombros de un edificio destruido por los terremotos en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE - Ronald Peña R

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Hace casi dos semanas, Venezuela vivió dos terremotos de magnitud mayor a 7 que causaron destrucción en varias zonas del país, sobre todo en el estado La Guaira. Los sismos de 7,2 y 7,5 dejaron 3.342 muertos y 16.740 heridos, así como daños en viviendas y en activos económicos. Las labores de rescate, en medio de las condiciones precarias en las que vive el país desde hace décadas, siguen.

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Ante este panorama, los grandes medios de comunicación en Colombia, entre ellos El Espectador, están llevando a cabo una campaña a favor del país vecino, en un llamado de solidaridad y esperanza. La invitación que se extiende es a que los colombianos donen en la Cruz Roja y en el Banco de Alimentos de cada ciudad, para así ayudar a los venezolanos.

“Todos por Venezuela” y “Venezuela nos llama” son algunas de las consignas bajo las cuales Noticias RCN, Blu Radio, Caracol Radio, La FM, El Tiempo, La República, El Colombiano, El Heraldo, El País, City TV y Noticias Caracol se unen en una iniciativa que busca hacer del periodismo un servicio para la sociedad.

La situación del otro lado de la frontera sigue crítica. Con 29.567 efectivos del Ejército venezolano y las fuerzas de seguridad en la zona cero de la catástrofe, mientras que un total de 27.482 voluntarios colaboran en las labores necesarias en el terreno, cientos de personas se reunieron en vigilias durante el fin de semana para rendir homenaje a los fallecidos y se solidarizaron con los lesionados y con quienes perdieron sus hogares.

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