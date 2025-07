Venezuela quiere ser “importante exportador” de gas a Colombia con zona binacional

El canciller de Venezuela, Yván Gil (i), saludando a su homóloga de Colombia encargada, Rosa Yolanda Villavicencio. Foto: EFE - Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela

El Gobierno de Venezuela planteó este jueves ser un “importante exportador” de gas a Colombia con la nueva zona económica binacional, cuya creación, en la frontera común, fue aprobada hoy por ambos países.

En un encuentro con empresarios venezolanos, la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, celebró la firma de un memorando de entendimiento para crear la primera zona económica con el país andino, que espera “permita también la interconexión eléctrica” entre ambas naciones, así como el desarrollo de un proyecto de transporte para “conectar zonas estratégicas”.

“Ese acuerdo binacional tiene proyectos que lo acompañan, (...) como inversiones en materia de energía, de gas, petróleo”, aseguró la funcionaria chavista.

Rodríguez calificó como un “paso histórico” en las relaciones entre Caracas y Bogotá la firma del memorando, que, explicó, también tiene como objetivo atraer inversiones, corregir desequilibrios y crear “complementariedades”.

“Los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro tienen ya una visión estratégica de lo que deberían ser las relaciones fronterizas”, afirmó la vicepresidenta, cuyas declaraciones fueron transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En ese sentido, señaló que las carteras de Comercio Exterior, Agricultura e Industria están “en perfecta sintonía” y en “conversaciones constantes e intensas con sus pares en Colombia” para “crear todos los reglamentos” y “la arquitectura jurídica que permita esas inversiones” locales y extranjeras.

“Las conversaciones que han tenido el presidente Petro con el presidente Nicolás Maduro comienzan a rendir frutos concretos para la propia región, para los pobladores”, indicó el ministro de Exteriores, quien también prevé que haya exportaciones “hacia la zona andina, hacia el Caribe y hacia Brasil”.

Por otra parte, Gil dijo esperar que este proyecto se convierta “en un gran freno a la violencia que viene desde Colombia” y que, agregó, se pueda avanzar hacia la consolidación de “una zona de paz”.

En la firma del memorando también estuvieron presentes la ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Diana Marcela Morales, y el jefe de despacho del Gobierno colombiano, Alfredo Saade.

