Más control para empresas extranjeras, menos regalías: Venezuela reforma el sector petrolero

Un hombre camina junto a una unidad de bombeo de petróleo en Maracaibo. Foto: EFE - Henry Chirinos

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el jueves una amplia revisión de la legislación que rige la industria petrolera, otorgándoles a las empresas petroleras extranjeras un mayor control sobre las operaciones y reduciendo potencialmente las regalías que pagan al gobierno.

Según los expertos, esta medida muestra cómo el gobierno de Donald Trump ha vuelto a la era de la diplomacia de las cañoneras, en la que...