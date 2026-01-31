Logo El Espectador
Más control para empresas extranjeras, menos regalías: Venezuela reforma el sector petrolero

Cediendo a las presiones del gobierno de Trump, la nueva legislación mejora las condiciones para las empresas petroleras extranjeras y abre el camino para reducir drásticamente los impuestos que pagan.

Simón Romero - The New York Times
31 de enero de 2026 - 10:00 p. m.
Un hombre camina junto a una unidad de bombeo de petróleo en Maracaibo.
Foto: EFE - Henry Chirinos

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el jueves una amplia revisión de la legislación que rige la industria petrolera, otorgándoles a las empresas petroleras extranjeras un mayor control sobre las operaciones y reduciendo potencialmente las regalías que pagan al gobierno.

Según los expertos, esta medida muestra cómo el gobierno de Donald Trump ha vuelto a la era de la diplomacia de las cañoneras, en la que...

