Venezuela produce petróleo, a pesar de las sanciones de EE. UU.: Gobierno

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó el jueves que los campos petroleros se mantienen operativos, pese a que el martes en la noche venció la licencia que permitía a la petrolera estadounidense Chevron trabajar en el país caribeño.

“Ustedes saben que el Departamento del Tesoro le quitó la licencia a empresas transnacionales petroleras que operan en el país. Yo quiero decirles que los campos petroleros Petroboscán, Petropiar, PetroIndependencia, Petrojunín, Petrosucre, Petroquiriquire, Petro Regional del Lago y Cardón IV están en plena producción”, señaló Rodríguez en una exposición de la Federación de Cámaras y Empresas de Venezuela (Fedeindustria).

La vicepresidenta aseguró que los trabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) mantienen su plan de producción, pese, dijo, a que tanto la compañía venezolana como los socios extranjeros “son víctimas de medidas coercitivas unilaterales”.

“En el caso de Venezuela, ustedes lo saben, por la Ley Antibloqueo y por nuestra Constitución, no reconocemos otra jurisdicción que no sea la jurisdicción de la República Bolivariana de Venezuela y, por tanto, esas medidas de licencia o no licencia no son reconocidas por el ordenamiento jurídico nacional”, añadió.

Asimismo, señaló que mantienen a “estos socios”, así como los acuerdos suscritos para la producción, sin ofrecer mayores detalles. “Si no están, allí están nuestros trabajadores produciendo y atendiendo además un plan de crecimiento que ha diseñado el presidente Nicolás Maduro para seguir avanzando y poder mantener la producción a los niveles que lo necesita la economía venezolana y nuestro pueblo”, reiteró.

El martes, la administración de Donald Trump confirmó el vencimiento de la licencia que permitía operar a Chevron en Venezuela. “No vamos a permitir que llegue dinero que asista al régimen de Maduro”, apuntó la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, en una rueda de prensa.

En consecuencia, Chevron contará con un permiso que solo permitirá operaciones esenciales de mantenimiento y le prohibirá realizar nuevas inversiones, así como la producción y exportación de crudo desde Venezuela.

Según Bruce, Trump le ordenó al secretario de Estado, Marco Rubio, que expiren todas las licencias petroleras de la “era” de su antecesor, Joe Biden, que “beneficiaron al régimen de Maduro”.

El gobierno del demócrata otorgó licencias petroleras en noviembre de 2022, coincidiendo con el diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición para la convocatoria de elecciones presidenciales en el país. Trump anunció en marzo pasado el retiro de la licencia de Chevron para el 3 de abril, pero posteriormente concedió una prórroga que expiró este 27 de mayo.

