Venezuela vuelve a tener acceso a X tras el bloqueo ordenado por Maduro

La presidenta interina del país vecino, Delcy Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, anunciaron el regreso de la red social a Venezuela con mensajes publicados en sus cuentas propias. X no funcionaba allí desde el bloqueo ordenado por el depuesto Nicolás Maduro tras su controvertida reelección en julio de 2024, en medio de reclamos de fraude.