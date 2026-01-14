Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Mundo
Venezuela
14 de enero de 2026 - 12:17 p. m.

Venezuela vuelve a tener acceso a X tras el bloqueo ordenado por Maduro

La presidenta interina del país vecino, Delcy Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, anunciaron el regreso de la red social a Venezuela con mensajes publicados en sus cuentas propias. X no funcionaba allí desde el bloqueo ordenado por el depuesto Nicolás Maduro tras su controvertida reelección en julio de 2024, en medio de reclamos de fraude.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Unidad de Video

Agencia AFP

Conoce más

Temas Relacionados

Venezuela

X

Redes sociales

Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez

Diosdado Cabello

Red social X

Twitter

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.