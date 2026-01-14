14 de enero de 2026 - 12:17 p. m.
Venezuela vuelve a tener acceso a X tras el bloqueo ordenado por Maduro
La presidenta interina del país vecino, Delcy Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, anunciaron el regreso de la red social a Venezuela con mensajes publicados en sus cuentas propias. X no funcionaba allí desde el bloqueo ordenado por el depuesto Nicolás Maduro tras su controvertida reelección en julio de 2024, en medio de reclamos de fraude.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación