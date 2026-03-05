Visita de Burgum a Caracas dejó contrato millonario para venta de oro venezolano a EE. UU.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, estrecha la mano del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, después de su reunión en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas. Foto: AFP - Agencia AFP

La empresa estatal venezolana Minerven firmó un acuerdo multimillonario para vender entre 650 y 1.000 kilogramos de oro doré al comerciante global de materias primas Trafigura, con destino final en refinerías de Estados Unidos, según un reporte publicado por Axios.

De acuerdo con dos fuentes familiarizadas con el contrato, Minerven deberá suministrar las barras de oro con un contenido final de aproximadamente 98 % de metal precioso. Trafigura se encargará de trasladar el mineral a refinerías estadounidenses bajo un acuerdo separado con el gobierno de Estados Unidos.

El acuerdo habría sido facilitado por el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, quien visitó Caracas esta semana para discutir oportunidades de cooperación en los sectores petrolero y minero.

Fuentes citadas por Axios sostienen que los nuevos acuerdos podrían representar un beneficio mayor para Venezuela al permitir que el país tenga acceso directo al mercado estadounidense y a un sistema financiero más estable.

“Antes había mucha corrupción en Venezuela relacionada con contrabandistas del mercado negro que se quedaban con parte del dinero”, dijo una de las fuentes familiarizadas con los acuerdos de oro y petróleo.

“Ahora el dinero de los recursos de Venezuela irá al gobierno y al pueblo venezolano. Y en lugar de que el oro salga hacia Turquía o Irán, ese recurso está llegando a Estados Unidos”, añadió la fuente.

Con el precio del oro cercano a los USD 166.000 por kilogramo en los mercados internacionales, el volumen previsto podría representar una operación de decenas de millones de dólares, dependiendo del monto final entregado.

El contrato se suma a otros acuerdos de extracción de recursos negociados en los últimos meses bajo supervisión de Washington, incluidos negocios petroleros en los que también participa Trafigura y que superan los USD 1.000 millones , según el reporte.

La intensificación de la relación económica entre Caracas y Washington ha generado críticas de sectores políticos en Estados Unidos, donde legisladores demócratas y analistas han cuestionado el alcance del involucramiento estadounidense en la gestión de los recursos naturales venezolanos.

Antes de la reunión en Miraflores con Delcy Rodríguez, Burgum sostuvo un encuentro en Caracas con cerca de dos docenas de ejecutivos de empresas como Peabody Energy, Hartree Partners, Trafigura y otras compañías del sector. Y durante su encuentro en el Palacio de Miraflores se acordaron posiciones entre ambos gobiernos sobre la reforma de la ley de minas tomando «inspiración» en la reforma de la Ley de hidrocarburos, como comentó Rodríguez.

