“Voy a votar”: Capriles pide participar de las elecciones de abril en Venezuela

El excandidato presidencial Henrique Capriles votará el 27 de abril.

El exgobernador venezolano Henrique Capriles llamó este miércoles a votar en las elecciones legislativas y regionales del próximo 27 de abril como una forma —dijo— de reivindicar los “resultados” de las presidenciales del 28 de julio, en las que, insistió, ganó el antichavista Edmundo González Urrutia y no Nicolás Maduro como proclamó el ente electoral, controlado por el chavismo.

“Mientras podamos presentar nuestra cédula y no sea un delito presentar la cédula y votar, yo voy a votar, yo no me voy a quedar en mi casa el 27 de abril”, dijo el dos veces candidato presidencial en un audio compartido en su canal de Whatsapp.

Capriles sostuvo que el voto es una decisión personal, al tiempo que indicó que la oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), nunca ha logrado nada con la abstención.

“El voto es una decisión muy personal y aquellos que me preguntan, ahí tienen mi posición, nunca más abstenerse, la abstención, podemos hacer un recuento de estos 25 años, no nos ha dejado nada”, reiteró.

¿Por qué Capriles llamó a votar el 27 de abril?

El exgobernador indicó que en el país es necesario organizar una “resistencia democrática” y el voto —aseguró— es un mecanismo de expresión de “esa resistencia democrática, precisamente, para reivindicar el 28 de julio y reivindicar la voluntad de cambio de los venezolanos”.

“Si no hubiéramos votado no tendríamos la legitimidad que tenemos hoy, no solamente internamente en el país sino en el mundo. ¿Cuál hubiera sido la realidad si el 28 de julio no hubiéramos presentado un candidato y no hubiéramos votado, como hicimos en el año 2018?”, afirmó Capriles, en alusión a las presidenciales celebradas en ese entonces y en las que la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no participó.

“Este mismo dilema que parece que otra vez lo tenemos frente a nosotros”, añadió el opositor.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, convocó a elecciones regionales y legislativas para el próximo 27 de abril, al tiempo que dijo que todos los partidos y candidatos que participen deberán suscribir un documento en el que se comprometen a respetar y acatar los resultados emitidos por la institución “como poder constitucional de la república”.

El pasado 27 de enero, la líder opositora María Corina Machado reiteró que no avala ninguna elección hasta que sea “acatado” el “mandato (de las presidenciales) del 28 de julio”, al insistir en que González Urrutia fue el ganador.

La PUD asegura que ha reunido el “85 % de las actas electorales” del 28 de julio, que ha publicado una página web, como evidencia del triunfo de González Urrutia, pese a que el chavismo las califica de “falsas”, mientras que el CNE sigue sin publicar los resultados desagregados como lo estableció su propio cronograma.

