X (Twitter) vuelve a funcionar en Venezuela mientras buscan desaparecidos por los terremotos

AME4164. CARACAS (VENEZUELA), 24/06/2026.- Integrantes de cuerpos de emergencia rescatan a una persona este miércoles, luego de dos fuertes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R Foto: EFE - Ronald Peña R

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Numerosos mensajes de familiares dentro y fuera de Venezuela sobre desaparecidos han llenado en las últimas horas varias redes sociales, después de que dos potentes terremotos sacudieran el miércoles el país con un saldo de al menos 164 muertos y 971 heridos y cuantiosos daños materiales.

“Desaparecidos, ¡los estamos buscando!”, “No sabemos nada de él”, “Necesito información de ellos” y “Ayúdanos a encontrarlas” son algunos de los textos que acompañan nombres, fotografías y otros datos sobre los desaparecidos, de distintas edades, puestos en las publicaciones, donde también hay números de contacto.

X (antes Twitter), que permanecía con un bloqueo vigente desde 2024 por orden de Nicolás Maduro, puede ser usada en Venezuela desde la madrugada de este jueves según reportaron varios usuarios. Durante los últimos dos años, para acceder a la plataforma los venezolanos tenían que valerse de herramientas como VPN para poder burlar el bloqueo.

No es oficial que el gobierno de Delcy Rodríguez haya levantado el bloqueo contra X y se desconoce si el acceso varía según la localización y el servicio de internet móvil, pero son varios los reportes.

Buena parte de las personas desaparecidas viven en zonas del estado costero de La Guaira, aledaño a Caracas, el más golpeado y donde ha habido derrumbes de edificios, así como en sectores de la ciudad capital, que también registró afectaciones parciales de edificaciones.

El colapso de servicios de telefonía móvil y los cortes del servicio eléctrico en algunas zonas después de los sismos también dificultaron que las personas dentro del país y en el exterior pudieran confirmar el estado de sus familiares.

Funcionarios de Protección Civil, de la Policía Nacional, de la Guardia Nacional y de cuerpos de bomberos, entre otros, mantienen las labores de búsqueda entre las ruinas de los edificios que colapsaron, donde también continúan los trabajos de recolección de escombros.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves 164 muertos y 971 heridos a causa de los dos potentes terremotos en su país, donde aseguró que se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas.

De igual forma, anunció un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción de las zonas afectadas. El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

La comunidad internacional ha expresado su solidaridad al país petrolero y ofrecido el apoyo a las autoridades venezolanas.

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