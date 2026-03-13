“¡Yo soy el presidente!“: el relato de lo que serían los días de Nicolás Maduro en prisión

Nicolás Maduro (c), escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas, luego de su captura en Nueva York (Estados Unidos). Foto: EFE - Rastreo de Redes

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Casi dos meses y medio después de que Nicolás Maduro fuera extraído de su residencia en Caracas por Estados Unidos y trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Nueva York, han salido a la luz detalles sobre cómo sería su vida en una celda de tres por dos metros.

El exlíder del régimen venezolano está recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, un edificio gris e imponente construido en plena zona industrial de Nueva York, y por sus celdas han pasado criminales como Sean “Diddy” Combs, Ghilian Maxwell, Luigi Mangione, Hugo “el pollo” Carvajal y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, indultado recientemente por Donald Trump.

El diario ABC de España revela que presuntamente Maduro estaría confinado en la Unidad de Alojamiento Especial, la SHU por sus siglas en inglés, una unidad de reclusión en solitario. Es decir, Maduro no tiene contacto humano en su día a día en un encierro casi permanente.

“La celda es un espacio reducido, de unos tres metros de largo por dos de ancho, con una cama metálica, un retrete, un lavabo y una ventana estrecha por la que apenas entra luz natural. Los internos en la SHU pueden salir tres veces por semana durante una hora, siempre con grilletes en pies y manos y escoltados por dos guardias. En ese tiempo pueden ducharse, usar el teléfono –hasta un máximo mensual–, acceder al correo electrónico supervisado o salir a un pequeño patio enrejado al aire libre", cuenta el diario.

La publicación revela que, gracias al relato del abogado de un preso del mismo centro, también de nacionalidad venezolana, han obtenido testimonios de lo que sería el día a día del chavista. Según ese relato, mientras Maduro enfrenta acusaciones de narcoterrorismo en una corte de Nueva York, pasa sus noches gritando desde su celda.

Repite que fue secuestrado, que sigue siendo el presidente de Venezuela, y que transmitan ese mensaje a su familia y otros reclusos venezolanos en el penal. “¡Yo soy el presidente!”, es una de las frases que repite constantemente Maduro.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com