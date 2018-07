El 'agarrón' entre De La Espriella y Ariel Ávila por la llegada de la FARC al Congreso

Redacción Actualidad

Un fuerte rifirrafe se dio este jueves entre el abogado Abelardo De La Espriella y el analista Ariel Ávila durante un debate en el programa de La W de Vicky Dávila en el que se discutía sobre la llegada del partido político FARC al Congreso de la República.

Aunque el debate comenzó tranquilo, los ánimos se fueron caldeando y la tensión creció cuando hicieron señalamientos al aire de relaciones y acercamientos que tiene cada uno con personas como León Valencia, Oneida Pinto, Salvatore Mancuso y movimientos políticos.

Dávila intervino pidiendo calma, pero tras el minuto 47 la discusión creció y la periodista obligó la conclusión el programa. “Vamos a ir a una pausa, ustedes no tienen que ver esto, excúsenos”, dijo la comunicadora a los oyentes antes de concluir con la emisión.

La discusión detonó tras la lectura por parte de Ávila de una expresión que dijo De la Espriella en septiembre de 2008 luego de una entrevista con Gustavo Gómez para la Revista Semana. “Mancuso dio una lucha que hemos debido dar todos los cordobeses”.

Tras esto, el abogado calificó al analista como un trastocador de la verdad y “mini me de León Valencia” en un tono aireado. “Si yo hubiese estado en Córdoba, abandonado por el estado, a merced de la subversión con mi familia es riesgo, con mi propiedad legítimamente en riesgo, yo Aberlado de la Espriella me hubiese armado y me hubiese defendido antes de dejarme humillar al pagar extorsiones y antes de dejarme matar”, dijo el abogado defendiéndose al final del programa de La W.

La discusión no concluyó una vez que Dávila despidió el programa. Apagados los micrófonos continuaron los comentarios entre ambos, que se vieron en un video que grabó Ávila desde su celular y publicó en su cuenta de Twitter.

En el video se escucha la denuncia que hace el analista acerca de que De la Espriella le arrebató el celular a su asistente y a él mismo. “Dijo que me iba a pegar, que me levantara. No entiendo por qué hay escoltas en una cabina. Quiero decirles a todos los colombianos que esto es una violación gravísima al sistema interamericano de los derechos humanos”, dijo.

Frente al tema que suscitó la discusión, los exguerrilleros que harán presencia en el Congreso son Iván Marquéz, Pablo Catatumbo, Victoria Sandino, Carlos Lozada y Sandra Ramírez, por el Senado; mientras que a la Cámara están Byron Yepes, Jairo Quintero, Jesús Santrich, Marcos Calarcá y Olmedo Ruiz.

Las curules de Márquez y Santrich están a la deriva por el anuncio del primero de no participar en el Congreso y por el estado judicial del segundo.

