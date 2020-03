¿El tapabocas sirve para evitar el coronavirus? y otras respuestas de una viróloga

Redacción Cromos

¿Qué es un virus?

Los virus son parásitos intracelulares obligados. Esto quiere decir que necesitan de las células para poderse multiplicar. Cuando están dentro de la célula, solo está su ácido nucleico y por eso son muy difíciles de estudiar. Son más pequeños que las bacterias y, si bien se estudian desde las áreas de la microbiología, estos no se ven al microscopio.

¿Los virus entran por la nariz?

El virus entra a zonas mucosas, puede ser la nariz, los ojos o incluso la boca. El virus no tiene que ser perceptible. Por ejemplo, uno no cree que haya moco en los ojos, pero si uno tiene el virus en las manos y se los restriega, se ha visto que puede infectarse.

Al multiplicarse el virus, las células se van muriendo y al morir suceden dos cosas: el tejido se empieza a dañar y la respuesta inmune se activa. La respuesta inmune produce inflamación. Por eso aparecen varios síntomas como la tos y los estornudos, que son que son formas de defensa que tenemos.

¿Por qué unas personas sufren más de gripa que otras? Se lo pregunto por un amigo que cada quince días está enfermo.

Los virus ingresan por azar al organismo. Hay personas que son resistentes a ciertos virus y por eso sus células no los reciben. Hay otras que son susceptibles, es decir, tienen unas proteínas que permiten que el virus entre y se multiplique.

Si un compañero de trabajo, vecino de puesto, tiene gripa, ¿de qué depende que me contagie?

Esto empieza por cuestiones del azar. Puede que el virus me llegue o puede que no. Una vez me llega, se encuentra con mis barreras inmunológicas y genéticas. Las genéticas son las que marcan la sensibilidad que hablamos anteriormente y las inmunológicas son mi capacidad de respuesta. Si ya he estado en contacto con ese mismo virus anteriormente, mi memoria inmunológica se activa y me protege del virus para que no me vuelva a dar. Si no lo había tenido anteriormente, empieza a aprender a responder contra él. Pero, mientras tanto, empieza a darme la sintomatología. La fuerza de esta depende de mi capacidad de respuesta.

¿De qué sirve tener las manos limpias, si las infecciones respiratorias están en el ambiente?

El agua y el jabón juegan un papel importante para contener los virus. Los virus tienen una especie de membrana celular llamada envoltura que, al contacto con el jabón, se rompe y el virus deja de ser infeccioso.

¿Si estoy en un paseo y no tengo jabón?

El agua sola arrastra las partículas. Si yo tengo un virus en las manos y me las lavo, el agua me lo saca, digamos que lo empuja hacia afuera. El agua y el jabón quitan los virus que están en las manos, pero no los que están en el ambiente.

Si voy en el Transmilenio, agarrado de un tubo, ¿qué sucede? ¿Me convierto en un portador de virus?

Usted se convierte en portador de lo que haya en el tubo. El mundo microbiano está en todas partes, principalmente en los objetos manipulados. El tubo de Transmilenio está lleno de partículas virales, bacterianas y de hongos. El pasajero debe tener cuidado, la gente deja en los buses lo que tiene. Por eso es necesario lavarse las manos al bajarse del sistema de transporte masivo.

¿A los billetes les pasa lo mismo?

Sí, van de mano en mano.

¿Sirve el gel antibacterial?

En general los alcoholes sirven, porque disuelven las envolturas de los virus.

¿La gastroenteritis se transmite igual que una gripa?

Los virus de la gastroenteritis son digestivos. Se transmite por el contacto de las manos con las bacterias y los virus que la producen. El contacto con la materia fecal es alto y no todo el mundo se lava las manos. Vuelve y juega: uno sale del baño creyendo que tiene las manos limpias, va a Transmilenio y toca un tubo y deja el contenido de microorganimos. Luego llega otra persona, agarra ese tubo y…

¿El coronavirus es para preocuparse o alarmarse?

Es un virus nuevo que ataca las vías respiratorias. Se ha visto que no es muy virulento, pero sí muy infeccioso. La posibilidad de que nos infectemos es alta, pero eso no quiere decir que nos vayamos a morir, a no ser que tengamos una enfermedad de base o seamos personas mayores con alguna insuficiencia. Debemos ser conscientes de que estamos ante una epidemia. Cuando la suframos hagamos lo posible por mantener reposo y tratar de no tener salir para no excretar el virus en nuestra saliva. Debemos mantener las manos lavadas.

¿Los tapabocas sirven?

Si estás enfermo sirve para contener el virus. La tela o el material del que está hecho el tapabocas reduce la posibilidad de esparcirlo. El tapabocas no sirve para evitar que yo me infecte, no es una medida de prevención. La vía de infección no es el aire, es el contacto de tus manos infectadas con los ojos y la boca.

*La viróloga María Fernanda Gutiérrez es profesora de la Universidad Javeriana.