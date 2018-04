Estudiante de la U. Nacional denunció acoso por parte del director de su maestría

* Redacción Nacional

Lizeth Lorena Sanabria, estudiante de maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, denunció acoso sexual por parte del profesor Freddy Alberto Monroy.

En diálogo con la W Radio, la estudiante aseguró que su asesor de maestría ya la había acosado sexualmente. Sin embargo, por miedo no denunció el hecho. También afirmó que después del episodio entró en depresión, y que no quería regresar a la universidad, sin importarle perder el dinero y el esfuerzo invertido.

Su decisión en ese momento fue escribirle a Monroy que quería un cambio de tutor, pero cambió de parecer cuando otra compañera le contó que ella también le tenía miedo a ese profesor, porque él había intentando meterle la lengua en su boca. Sanabria decidió continuar con Monroy como su tutor para "desenmascararlo".

La joven explica que lo que la impulsó a hacerlo fue saber que no era la única que había pasado por esa situación, y quería impedir que eso le ocurriera a otra mujer en la universidad. Vea: Imágenes del plantón en la U. Nacional en rechazo a las denuncias sobre acoso de un docente

La oficina de Monroy es el escenario del vídeo. En él se puede observar que al principio la alumna y el profesor hablan sobre el trabajo, pero en el transcurso el profesor se acerca cada vez más a ella. La abraza, intenta besarla y toca distintas partes de su cuerpo. Sanabria le expresa en repetidas oportunidades que no, que está comprometida y que se tiene que ir.

"Yo termino en ese escenario porque era la única forma de conseguir la evidencia. Ese día, antes de llegar, iba en el TransMilenio llorando, pensando que no lo podía hacer, pero me decidí a hacerlo. Dije: que pase lo que tenga que pasar y voy a tomar la evidencia”, dijo la universitaria.

La joven denunciante también aseguró refiriendose a Monroy "él es muy hábil ,se gana la confianza de las personas mostrando interés en el tiempo que le dedica a tu trabajo a tus intereses académicos (...) después de que él se ganó mi confianza entonces comenzó a decirme como: 'debes portarte bien, debes mirar que yo he hecho cosas por ti'. Obviamente también en algún momento me dijo como ¿por qué no vamos a un sitio más privado? yo siempre traté de llevar la situación lo mas pasivo posible, entonces le decía que en la cafetería y él me decía que no, que a un lugar más privado".

Sanabria aseguró que después de tener la prueba, le pidió asesoría a un abogado. Él le aconsejó que redactara una queja disciplinaria a la universidad,"yo llevé la queja al edificio Uriel Gutiérrez, la radiqué allá con el vídeo y llevé la queja a Fiscalía".

La W radio reveló una carta que Sanabria redactó el 06 de abril de este año, para la Unidad de Gestión de Alertas y Clasificación Temprana de Denuncias. En el documento expresa: "me llevó contra la pared y tocó mi cintura y los senos. Pese a mi rechazo, me pidió que le diera un ‘pico’, refiriendo que no me preocupara porque no me metería la lengua. Yo logré separarlo de mí, señalando que en ese momento no tendría ninguna relación con nadie".

Además en este mismo documento expresa "yo estaba muy nerviosa y asustada, le pedí que por favor parara y que salieramos de tal sitio; él me dijo 'cálmate, tranquila, que yo no te voy a hacer nada', pero me mantuvo abrazada señalando que podíamos llegar a un acuerdo, que él se pondría muy juicioso a ayudarme con mi trabajo, pero que yo debía portarme bien".

Otra estudiante, que prefirió no dar su nombre, le cuenta al mismo medio que tuvo una experiencia parecida. La mujer dice que el profesor se acercó a ella con excusas academicas y la citó en su oficina, donde intentó besarla.

Ante esta situación, el rector de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla, expresó en un comunicado su rechazo ante toda conducta de acoso sexual y "demás violencias basadas en género".