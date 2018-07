James Rodríguez celebró sus 27 años en una fiesta con Silvestre Dangond

-Redacción Actualidad

El jueves 12 de julio el volante colombiano cumplió 27 años, pero lo celebró el pasado fin de semana con sus seres queridos y amigos, en el municipio de Santa Fe de Antioquia.

En la celebración se encontraban algunas figuras públicas, entre ellas el arquero de la selección Colombia, David Ospina y el cantautor colombiano Santiago Cruz.

Las fotos y videos del momento se dieron a conocer por una cuenta de fanáticos del jugador de la selección Colombia y el Bayern Múnich.

En uno de los videos se puede observar cómo el reconocido cantante colombiano Silvestre Dangond, le cantó el cumpleaños feliz con ritmo de vallenato, mientras el público acompañó con palmas y gritos de festejo.

Después de eso, Dangond dijo en el micrófono refieriéndose a James “oye y no me has pedido ninguna canción”. En ese momento el futbolista se le acercó al odio y comenzó a sonar La indiferencia. El video ya tiene más de 80.000 reproducciones en Instagram.

El Bayern Múnich, actual club de Rodríguez, compartió un divertido video para desearle un feliz cumpleaños al futbolista con la descripción “cuando James Rodríguez está de humor nadie está a salvo”. Rodríguez disfrutará unos últimos días en Colombia antes de regresar a Alemania para empezar la temporada con su equipo.