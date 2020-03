Margarita Rosa se arrepiente por trino en el que sugirió usar la bandera como papel higiénico

Redacción Cromos

Foto de Will van der Vlugt.

Para unos es de amores, para otros de odios. Margarita Rosa de Francisco es provocadora en sus redes sociales y en su columna de opinión publicada en el diario El Tiempo. Sus detractores, la mayoría uribistas purasangre, suelen lincharla virtualmente cuando trina mensajes como “Yo no sé por qué tanto facho es fanático de Jesucristo, el más mamerto de todos. El mamerto de los cielos” y “Los médicos, enfermeras y maestros deberían ganar mejor que un congresista. Esos sí ponen el lomo en serio” (También le puede interesar Margarita Rosa de Francisco confiesa que fue abusada a los 8 años).

La actriz volvió a ser viral esta semana después de responder la siguiente propuesta de María Juliana Ruiz, la esposa del presidente Iván Duque. “Nuestra bandera nos ha unido, nos ha alegrado, nos ha tocado el corazón. Hemos bailado al ritmo de sus colores vibrantes ondeando en el cielo gracias al deporte, la música. la ciencia o la literatura. Hoy que la unión amplía su significado, podemos acercarnos bajo un mismo acto: iniciemos ya una conversación motivadora, positiva, solidaria y conectémonos vistiendo a Colombia; aportémosle nuestro pedacito de patria #YoPongoMiBandera”, expresó Ruiz en un video (Puede leer Una reflexión obligada en tiempo de pandemia: ¿vale la pena traer hijos al mundo?).

Las palabras de Margarita Rosa, al menos los que no están en la orilla del Centro Democrático, las tomaron con humor en medio del confinamiento por el nuevo coronavirus. "Yo propondría usarla (la bandera) como papel higiénico", se leyó en su cuenta de Twitter.

La catarata de posiciones encontradas no tardó en acumularse debajo de su frase. Los que la aplaudieron y los que la criticaron pronto volvieron a leer el martes: "sacar la bandera es sacar la cara por el sistema de salud y educación de este país, no solo en tiempos de crisis sino desde siempre. Eso es sacar la bandera. El trapo de colores puede servir para limpiar cualquier superficie".

Para cerrar la discusión, la autora del libro El hombre del teléfono (Editorial Lumen) reconoció que su comentario fue inoportuno y, a modo de excusa, manifestó lo siguiente: "entiendo que mis problemas con los símbolos patrios son solo míos. Me arrepiento de mi comentario innecesario e inoportuno en momentos de tanta angustia como este. Me comprometo a no alimentar más el caos con mi propia violencia”.

Margarita Rosa es recordada por sus papeles en la telenovela Café con aroma de mujer y Los pecados de Inés de Hinojosa, en la serie Narcos y su participación como presentadora en el reality El Desafío.