#MejorSinSpoilers, la respuesta de La Casa de Papel a Germán Vargas Lleras

-Redacción Actualidad

Sin querer queriendo, el candidato a la Presidencia de la República, Germán Vargas Lleras, reveló el secretó mejor guardado del momento. El pasado martes 17 de abril en entrevista con La W Radio, el exvicepresidente habló de su gustó por la serie española, La Casa de Papel. Sin embargo, para muchos de los fanáticos de la serie más vista de habla no inglesa más vista en Netflix, el candidato hizo spoiler. Habló más de la cuenta.

Claramente emocionado por el desarrollo de la trama española, Vargas Lleras contó detalles del final de la segunda temporada. El tema hizo tanto ruido en redes sociales, que la cuenta oficial en Twitter de La Casa de Papel, le envió un mensaje al político bogotano.

Muy al estilo de la producción y haciendo uso del lema de campaña del candidato, #MejorVargasLleras, los productores diseñaron una pieza para pedirle que no siga haciendo spoiler. Lea también: Netflix anuncia nueva temporada de 'La casa de papel'

"Germán Vargas Lleras candidato, El Profesor le tiene un mensaje”, dice el trino.

Mientras tanto, esta semana se supo que Netflix producirá una nueva temporada de la serie "La casa de papel" que se emitirá en 2019.

El anuncio se ha producido en una jornada, See what's next, dedicada a las próximas novedades de la plataforma que también incluirán una serie italiana llamada "Luna negra", un drama inglés sobre la invención del fútbol del creador de "Downton Abbey" o la serie alemana "The Wave".

Además: “Empieza el matriarcado”: vuelve La casa de papel con su segunda temporada

"La casa de papel" es una producción española original de Atresmedia y Vancouver que llegó a Neflix en diciembre pasado y se ha convertido en un éxito internacional. Según un informe dirigido a los inversores, la serie creada por Álex Pina se ha convertido en la ficción de habla no inglesa más vista en Netflix en su historia.

Aunque en España en su emisión original en Antena 3 los episodios duraban 70 minutos, Netflix los acortó, de modo que la primera temporada, dividida en dos partes, en Netflix se compone de 13 y 11 episodios respectivamente.