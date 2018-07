Oferta laboral

¿Qué debe hacer después de tener una entrevista de trabajo?

* El Espectador

¿Lleva semanas levantándose con la idea de que lo van a llamar a decirle que pasó a la siguiente etapa de un proceso laboral o que fue escogido para ocupar la vacante a la que aplicó? ¿se ilusiona cada vez que entra una llamada de un número desconocido y su corazón se rompe en mil pedazos cuando se da cuenta que no es la que estaba esperando? ¿no sabe si aceptar otra oferta laboral porque la que está esperando es mucho mejor pero no tiene noticias de ella?

Mientras que para la empresa que realiza un proceso de selección su relación con un aspirante a un cargo acaba muchas veces en la entrevista, para éste no termina hasta que recibe un "no" como respuesta. Y es que lo mínimo que usted esperaría después de haber dedicado recursos, preparación y tiempo para dar lo mejor de sí, es una respuesta que lo aterrice para dar un siguiente paso en su vida profesional. Desafortunadamente, la realidad es otra y las empresas en Colombia suelen tener la mala costumbre de no notificar a los candidatos que no fueron seleccionados para el cargo que aplicaron,.

Antes de tomar en cuenta algún consejo para que esta situación sea llevadera, es importante que entienda dos cosas: primero, sí llegó a este punto ya ha logrado mucho más que otros candidatos que se postularon y no fueron seleccionados y segundo, que los procesos de selección están compuestos por diferentes etapas que pueden extenderse por un tiempo considerable dependiendo del número de candidatos e información a evaluar: los responsables involucrados en el proceso, la verificación de referencias laborales, y la cantidad de procesos que esté manejando al tiempo la empresa, entre otros.

La entrevista laboral es una de esas etapas en donde debe visionarse dentro de la empresa y mostrar todas sus habilidades. En esta fase ya se han evaluado por lo general muchas hojas de vida y se ha llegado a la conclusión de que usted es una persona elegible para la vacante, lo que significa que esto le da el derecho a hacer seguimiento del proceso con la empresa a la cual desea vincularse.

Expertos de Dream Jobs le dan algunas recomendaciones para que no pierda de vista su proceso de selección y esté al tanto de la situación:

Aproveche la entrevista laboral para indagar

Una vez termine su entrevista, sea grupal o individual, pregunte cuáles son las etapas del proceso y cuánto tiempo van a tardar en promedio para tomar la decisión. Esto es clave para saber qué puede esperar y por cuánto tiempo, y así no tomar acciones que lo hagan ver ansioso o desesperado frente a la empresa.

Contacte a la persona que lo entrevistó

Si ya ha pasado el tiempo que le indicaron en la entrevista y aún no recibe noticias de su continuidad en el proceso de selección, no está mal que llame o escriba un correo a quien lo entrevistó. En algunas ocasiones es mejor hacer una llamada porque así recibe una respuesta inmediata. Contacte en lo posible a la persona de recursos humanos que inició el proceso con usted, esta será una directriz clave para seguirle la pista a su posible vinculación.

Cuando haga el contacto, evite expresiones que contengan frases de frustración o rabia como “me dijeron que me llamaban en una semana y no lo han hecho”, “me han tenido esperando varios días” o “estoy llamando para ver si tengo que seguir esperando alguna noticia”. Es preferible que explique que olvidó el tiempo de espera que le indicaron en la entrevista laboral o que tiene alguna actividad programada (un viaje por ejemplo) en los próximos días y que le gustaría saber si debe estar disponible para una siguiente etapa del proceso. Sea siempre lo más amable posible, recuerde el nombre de quien lo atendió, tome sus datos y déjele los suyos a pesar de que la empresa ya los tenga.

Agradezca a la empresa

Si tras la llamada o correo han pasado varios días sin novedad, envíe una carta de agradecimiento por haber sido invitado a participar en el proceso de selección, en la que manifieste que la experiencia fue importante para usted y le permitió conocer más sobre la empresa de cerca, reafirmando su interés por trabajar ahí, ahora o en un futuro. Deje una vez más sus datos de contacto y su hoja de vida. No olvide que todas las empresas generan bases de datos de aspirantes a vacantes y que esto puede sumarle puntos para ser elegible en una próxima oportunidad.

Ahora, si ninguna de estas estrategias da frutos, es el momento de dejar de insistir. Probablemente si esto sucede no está perdiendo mucho y no es éste el escenario en el que le convendría trabajar. Recuerde que una empresa expone sus valores y prioridades en sus pequeños actos, como el de tener la educación necesaria para informarle que la vacante fue ocupada, que el proceso se aplazó, o que hubo un candidato más apto, etc. Al fin y al cabo, ¿quisiera ser parte de una empresa que no valora el tiempo y la tranquilidad de las personas?