Salvajes, que será la primera serie de ficción para jóvenes adultos de Amazon Prime Video, se estrena globalmente el viernes 11 de diciembre y el primer episodio estará por un tiempo limitado en las cuentas de YouTube, Instagram, Twitter y Facebook de Amazon Prime Video.

Desde ya está disponible el tráiler oficial y el arte de la primera temporada de Salvajes, la nueva serie de Amazon Prime Video que constará de diez episodios y que se estrenará exclusivamente en Amazon Prime Video este viernes 11 de diciembre del 2020.

Para hablar de Salvajes hay que recurrir al drama. Y en parte porque la serie contiene y es una mezcla entre un drama de supervivencia, y otra parte de una pijamada distópica. Salvajes trata sobre un grupo de chicas adolescentes con diferentes antecedentes que deben luchar por sobrevivir después de que un accidente aéreo las dejó varadas en una isla desierta.

Perdidas en la isla, la historia se desarrolla entre choques entre sí y se unen a medida que aprenden más la una de la otra, los secretos que guardan entre ellas y los traumas que todas han sobrellevado en lo largo de sus vidas. Solo hay un giro en este emocionante drama… estas chicas no terminaron en esta isla por accidente.

Este nuevo lanzamiento de Amazon Prime Video está protagonizado por la veterana de la industria, Rachel Griffiths, así como también una mezcla de caras familiares y frescas que incluyen a Sophia Ali, ,Shannon Berry, Jenna Clause, Reign Edwards, Mia Healey, Helena Howard, Erana James, Sarah Pidgeon, David Sullivan y Troy Winbush, un cartel de lujo del que solo se puede esperar capítulos atrapantes, conmovedores, llenos de acción y en el que la retórica de un mundo alterno será el día a día para estar mujeres.

Salvajes es una serie coproducida por Amazon Studios y ABC Signature, parte de Disney Television Studios. Sarah Streicher (Daredevil) creó la serie y también es la productora ejecutiva a un lado de Amy B. Harris (Sex and the City and The Carrie Diaries), Jamie Tarses (Happy Endings), y Dylan Clark (The Batman and Bird Box).

