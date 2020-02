Alto turmequé: Secreticos de la Corte Suprema y hasta de Shakira

Otro chicharrón

Aunque la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia logró destrabar la elección del fiscal general al escoger a Francisco Barbosa, todavía queda el lío de las siete vacantes entre sus magistrados. Tal como lo contó este diario el jueves pasado, los magistrados Álvaro Fernando García, Ariel Salazar, Luis Alonso Rico y Gerardo Botero siguieron votando en blanco en las distintas rondas para los candidatos a las salas Penal, Laboral y Civil. Sin embargo, los tres candidatos que llevó a consideración la Sala Penal obtuvieron altas votaciones: Hugo Quintero, Fabio Ospitia y Gerson Chaverra Castro. Los tres sacaron 11 votos. Están muy cerca de llegar a la Corte.

Inclusión

A propósito de Chaverra Castro, un dato clave. Actualmente se desempeña como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, cargo en el que lleva una década. Además es oriundo de Chocó. De llegar a la Corte sería uno de los escasísimos afrodescendientes en altos cargos del Poder Judicial en Colombia en toda su historia.

¿Qué dirá?

El próximo 12 de febrero, a las 8 de la mañana, el excomandante del Ejército general en retiro Mario Montoya Uribe tendrá que comparecer a diligencia de versión voluntaria ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Se le investiga porque durante su comandancia entre 2006 y 2008 se multiplicó en Colombia el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales. Aún más, varios oficiales han declarado en la JEP que Montoya presionaba a sus subalternos con la consigna de muertos en la guerra y que el que no daba resultados era retirado de la institución. Cerca de 80 versiones de militares contra Montoya tiene la JEP en su poder. ¿Cómo encarará estas acusaciones el alto oficial en retiro? Lo sabremos en 10 días.

Por la verdad

El próximo 26 de febrero, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inaugurará dos modernas salas de audiencia donde comparecerán los responsables de los peores crímenes ocurridos durante más de cinco décadas de confrontación armada. Por el apoyo brindado por la Embajada de Francia, una llevará el nombre de Albert Camus, y la otra rendirá homenaje al recientemente fallecido escritor colombiano Alfredo Molano Bravo, quien dedicó su vida a escuchar a las víctimas y a los protagonistas de la guerra en Colombia.

Solitaria



Las relaciones de la concejal Lucía Bastidas, de Alianza Verde, con su bancada parecen no prosperar. A pesar de que su partido presentó varios proyectos de acuerdo en conjunto, ella no se sumó y presentó los suyos aparte. La grieta es tan evidente, que incluso propuestas como la prohibición de los plásticos de un solo uso (que comparten) las presentaron de forma independiente. Las diferencias comenzaron desde campaña, pues Bastidas, que ha mostrado abiertamente su cercanía a las propuestas peñalosistas, no respaldó a Claudia López en la contienda. Luego casó una pelea con Luis Ernesto Gómez, quien pidió el reconteo de los votos en busca de que uno de los candidatos de Activista entrara al cabildo en vez de ella. ¿En qué parará? Vienen meses en los que la bancada de gobierno necesitará mayor unión.

De estadio en estadio I

A propósito de la presentación de hoy de Shaklira en el intermedio de la final del Super Bowl 2020, en el estadio Hard Rock de Miami, no muchos saben que la barranquillera superó ya los 500 estadios llenos en los que ha dado conciertos. La primera vez fue en marzo de 1996 por el álbum Pies descalzos, el que la lanzó al estrellato y por el que se presentó por primera vez en el estadio El Campín, en Bogotá, junto a Café Tacuba y Miguel Mateos.

De estadio en estadio II

Su fama la llevó, por ejemplo, hasta el estadio de Berlín para el Mundial de Fútbol de Alemania 2006, porque el presidente del Comité Organizador de la Copa, el legendario Franz Beckembauer, gracias a que había sido invitado al estadio de los Gigantes de Nueva York para un partido de homenaje que les ofrecía la Major League Soccer de Estados Unidos a él y a Pelé, por haber sido los impulsores de este deporte cuando jugaban en el Cosmos de esa ciudad. Y en el intermedio del encuentro, en medio del frío, apareció Shakira y levantó de sus asientos a 34 mil espectadores. Al kaiser alemán, que ya sabía de ella por su concierto de 2005 en Düsseldorf, se le oyó decir: “Si logra esto en un ambiente de cero grados, será un éxito en Alemania en pleno verano”. Y así fue.