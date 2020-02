Alto turmequé: semana de memoria histórica y otros confidenciales

Muy bien acompañado



Precisamente en “Fragmentos”, Espacio de Arte y Memoria construido a una cuadra del Palacio de Nariño, dará una conferencia el filósofo Andreas Huyssen, uno de los más influyentes pensadores alemanes contemporáneos por su defensa de la memoria histórica como patrimonio de las naciones. El evento, organizado con el apoyo del Instituto Goethe, será el jueves 27 de febrero a las 6 de la tarde y a Huyssen, profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York, lo acompañará su esposa Nina Bernstein, famosa periodista especializada en temas sociales, educativos y de migración, que trabajó más de 20 años en “The New York Times” y se retiró a finales de 2016.

¿Nuevo viceministro?

Por los pasillos del Ministerio de Transporte corre un rumor de que se vienen cambios en uno de los viceministerios, precisamente el de Transporte, que en estos momentos está en cabeza de Juan Camilo Ostos. Desgastado por las duras batallas que le ha tocado librar, como lo del caso de Uber o las protestas de camioneros y volqueteros en Bogotá, en su reemplazo llegaría Héctor Mantilla, exalcalde de Floridablanca, muy cercano a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y muy mediático, como quiera que fue quien interpuso la demanda ante la Corte Constitucional que prácticamente tumbó las fotomultas en el país, pues el alto tribunal determinó que, en adelante, será solo el conductor infractor y no el propietario del carro quien debe pagarlas.

¿Ahora sí?

Si de algo se ha hablado en la historia política de Colombia es de los efectos nocivos del lobby o cabildeo ante concejos, asambleas y Congreso Nacional. Sin embargo, nunca se ha podido regular, porque los propios políticos hunden los proyectos de ley. Pero esta semana se activó un nuevo intento tras la reunión de docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Rosario y la Universidad de los Andes, quienes se sentaron en una mesa de trabajo con representantes del Ministerio del Interior y del Centro de Altos Estudios Legislativos del Senado (CAEL) para proponer la creación de instrumentos legales que permitan regular lo que sucede en oficinas y pasillos, que trasciende a las leyes que nos rigen.

Futurismo

Se sabe que la exprimera dama de Estados Unidos Michelle Obama estará el 13 y 14 de abril en el Movistar Arena de Bogotá como personaje principal de Exma2020, la mayor plataforma de marketing y liderazgo de Latinoamérica. Supimos que le pidieron que su conferencia toque el tema del futuro, eje del encuentro frente a la tecnología, el transporte, las transacciones y los consumidores. Sobre su futuro político, ella reiterará lo que escribió en su autobiografía Mi historia: “Sencillamente no estoy hecha para luchar en esa arena”. Y sobre el futuro de su país ampliará lo dicho en ese libro: “Eso no significa que no sienta una honda preocupación por el futuro de nuestro país. Desde que Barack dejó el cargo he leído artículos que me han revuelto el estómago. He pasado noches en blanco, echando humo por las cosas que han ocurrido. Resulta alarmante comprobar que el comportamiento y las prioridades políticas del presidente actual han llevado a muchos estadounidenses a dudar de sí mismos y a recelar y tener miedo de los demás”.

El avión I

El avión presidencial FAC 002, reciente comidilla social por el viaje de la primera dama, María Juliana Ruiz, familiares y amigos a Panaca, ya había sido motivo de controversia en el gobierno de Juan Manuel Santos. En noviembre de 2015 llegó en él a Cartagena el vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien fue cuestionado por asistir al Reinado Nacional de Belleza. Él argumentó que siendo presidente de la Comisión Colombiana de Océanos aprovechó ese fin de semana para lanzar la estrategia “Colombia limpia”, para el cuidado de los mares en compañía de las reinas, con quienes paseó en lancha y recogió basura en las playas. Lo acompañaron los ministros de Transporte, Natalia Abello; el de Vivienda, Luis Felipe Henao; el presidente de la ANI, y el director del Invías.

El avión II

La misma aeronave era usada por Lina Moreno cuando el presidente Álvaro Uribe gobernaba. Era común verlo aterrizar en el aeropuerto de Montería, cuando la primera dama iba para la finca El Ubérrimo. En la bitácora de la Fuerza Aérea Colombiana se anotó el 20 de junio de 2006: “A las 13:45 horas, el F-28 de matrícula FAC 002, que realizaba una maniobra de aproximación al aeropuerto Los Garzones de Montería, Córdoba, fue impactado por un ave en la nariz del avión, que no implicó riesgo de seguridad para sus ocupantes”.

¿Realidad o ficción?

Esta semana más de un cataquero fue sorprendido en la calle por jóvenes estudiantes extranjeros que recorrieron Aracataca preguntando cómo se podía verificar cada evento de los cuentos y novelas de Gabriel García Márquez. Se trató de un trabajo de campo de la Universidad del Magdalena, que seleccionó a 20 estudiantes de todo el mundo para la primera promoción de la Escuela Internacional del Realismo Mágico. Después sabremos las conclusiones.

¿Sigue siendo Rey?

Con una curiosidad se encuentran los ciudadanos que por estos días llaman a las Empresas Públicas de Cundinamarca: al parecer, tras casi dos meses de mandato de Nicolás García, aún no ha podido eliminar del todo el rastro de su antecesor. O al menos es lo que se escucha en las contestadoras automáticas, que saludan así: “¡Bienvenido, le habla Jorge Rey, su gobernador!”.