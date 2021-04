El trino de Iván Marulanda que cuestionó el conocimiento político de los jóvenes

Tras las críticas, el senador eliminó la publicación con la que manifestó, en otras palabras, que le daba risa los jóvenes que decían lo que pensaban sobre política. En un nuevo trino, pidió excusas y trató explicarse.

Luego de que los jóvenes en redes apoyaran su candidatura a la Presidencia en Senado en julio de 2020 y también fueran parte de su electorado, Iván Marulanda, sin medir palabras, se fue en contra de ellos.

“Es que oigo y leo jóvenes opinadores señalar con el dedo quién puede ser o no ser presidente, ministro, senador, alcalde, gobernador y me rio para mis adentros ¿de dóndeestos jóvenes van a saber tanta cosa? Claro que no lo saben! Contaminación ambiental (sic)”, fueron sus palabras exactas.

Tal fue la salida de tono de ese trino, que su coequipera, Angélica Lozano, trató de defenderlo. “Iván se equivocó. La opinadera en Twitter se presta para decir bobadas, ofender sin querer y escribir mal o distinto a lo que se quiso decir. A Iván lo he visto sintonizado con los jóvenes en su paso por el Senado. Debe estar por corregir o aclarar qué quiso decir”, respondió Lozano a un comentario que le pedía su punto de vista.

Iván se equivocó. La opinadera en twiter se presta para decir bobadas, ofender sin querer y escribir mal o distinto a lo que quiso decir.



A @ivanmarulanda lo he visto sintonizado con los jovenes en su paso por el senado. Debe estar por corregir o aclarar qué quiso decir. https://t.co/jpCr6HBIdW — Angélica Lozano Correa🏳️‍🌈 (@AngelicaLozanoC) April 4, 2021

Efectivamente, Marulanda eliminó el mensaje y escribió un nuevo trino: “Es verdad, expresé pésimo mi pensamiento en ese tweet, nada que ver, lo siento jóvenes, mis disculpas, no es con ustedes ni con su libertad de opinión que respeto y protejo y que es fundamental. Me motivaron personas sectarias que, por no mentarlas, les dije distraídos jóvenes”.