A cambiar de tapabocas en Bogotá: Distrito recomienda utilizar quirúrgicos y N95

El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, explicó que, si bien los tapabocas de tela fueron de gran ayuda en los últimos meses, estudios realizados por la Secretaría de Salud arrojaron que es mejor salir a la calle con tapabocas quirúrgicos o N95.

En la tarde de este miércoles, el Distrito hizo una importante recomendación: dejar de utilizar tapabocas de tela y en cambio, portar tapabocas quirúrgicos convencionales o N95. Expertos aseguran que recomendar el uso de este último es un riesgo debido a que existe un desabastecimiento de la máscara, sin embargo, la administración distrital aseguró que no hay escasez y existe la suficiente oferta en la ciudad.

El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, fue quien hizo la solicitud. “Queremos hacerle la recomendación a la población en general y es que empiecen a hacer uso de tapabocas quirúrgicos convencionales o los N95 para aquellos que por su exposición o nivel de riesgo lo requieran”, dijo.

Según el funcionario, es recomendable descartar el uso de los tapabocas de tela y comenzar a acatar esta solicitud. “Estudios de la Secretaría de Salud y por expertos a nivel internacional definitivamente nos sugieren insistir en evitar el tapabocas de tela, que fue fundamental cuando hubo desabastecimiento y cuando se decretó la medida general, pero en estos momentos, dada la disponibilidad de importaciones y permisos que han obtenido las empresas en el país que los fabrican la recomendación general es el uso de estos tapabocas”.

Sin embargo, a algunos expertos critican la medida pues aseguran que sí hay desabastecimiento y deben ser destinados para el personal de salud expuesto al covid-19. “No puede ser una recomendación extendida por parte de cualquier autoridad que en medio de una de la escasez de estos tapabocas estén sugiriendo respiradores N95 que no hay en el mercado y que los costos están siendo tremendamente elevados”, dijo a El Espectador Guillermo Araque, director ejecutivo de la Sociedad Colombiana de Higienistas Ocupacionales.

Además, precisó que en medio de esta crisis se han distribuido tapabocas que son parecidos a los N95 pero que en realidad no cuentan con el certificado de serlo, estos son los KN95 que si bien tienen un nombre similar (y forma) no tienen la misma efectividad de protección a los que están avalados por el Instituto de Nacional de Salud Ocupacional de Estados Unidos. “Esta entidad es la que certifica que el respirador cumple con los requisitos para que en medios filtrantes no ingresen partículas muy pequeñas”, explicó Araque.

Por otro lado, el experto asegura que los tapabocas de tela ofrecen la misma protección preventiva que los tapabocas quirúrgicos convencionales. “Lo que sí dijo hace algunos días el Ministerio de Salud es que no se utilizarán tapabocas que tienen válvulas de exhalación, pues con esos tapabocas sí podrían presentar un riesgo porque por allí podrían salir las partículas de gran tamaño”, indicó.

En respuesta, el Distrito aseguró que en los últimos meses en el país se han dado los permisos de importación y de fabricación, lo que garantizaría el abastecimiento, ahora la pregunta está en sí el anuncio no elevará los precios, pues un tapabocas quirúrgico puede costar entre $500 y $900 pesos mientras que un tapaboca N95, entre $2.000 y $3.000.