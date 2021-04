Actor Omar Murillo afirmó haber vivido supuesto acto de racismo en un banco

El hecho se presentó cuando Murillo estaba haciendo una diligencia bancaria y le pidieron retirarse el sombrero que vestía.

El actor Omar Murillo, conocido por su participación en programas humorísticos de la televisión colombiana, relató en un video publicado en redes sociales haberse sentido discriminado y atacado por su color de piel mientras estaba dentro de una entidad bancaria en Bogotá.

Murillo relató que, al ingresar al lugar, un guarda de seguridad, por petición de otra trabajadora del banco, le pidió que se retirara el sombrero y las gafas oscuras que llevaba puestas.

Según el actor, se sintió discriminado porque en el sitio también había otras personas que tenían prendas parecidas a las que él tenía.

“Una persona viene especialmente a mí, cuando ve a otros que tienen gorras, y me dice que me quite el sombrero. Este es otro acto de racismo y discriminación que debemos terminar, así sea actor o para cualquier persona, eso no se debe hacer”, narró Murillo.

La celebridad expresó que es la primera vez que le ocurre un acto que calificó como “de racismo y discriminación”.

En las entidades bancarias, por seguridad, está prohibido el uso de cachuchas, sobreros, cascos, gafas o prendas que cubran el rostro de las personas; pero, para Omar Murillo, el hecho de que otros ciudadanos tuvieran estas prendas y solo a él le pidieran quitárselas, representa un acto racista.