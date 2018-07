¡Atención! Desde este sábado habrá cierres viales por desfile de la FFMM en Bogotá

Se acerca la celebración del 20 de julio y como es usual Bogotá ofrecerá el desfile militar en conmemoración a la independencia de Colombia. Los ensayos respectivos a la marcha se llevarán a cabo desde este sábado hasta el próximo jueves.

Los ensayos de la marcha que ocasionarán cierres totales y en ambos sentidos de circulación, tomarán lugar en los tramos de la Avenida carrera 68 entre la Avenida la Esperanza y Avenida calle 63 (6:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.). También, los corredores de la Avenida calle 63 entre Avenida carrera 68 y Avenida carrera 60 (08:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.).

Otras de las vías afectadas serán, la Avenida carrera 60 entre Calle 64 y Avenida calle 53 (08:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.). La Avenida calle 53 entre Avenida carrera 60 y Avenida carrera 68 (08:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.). Y, la Avenida calle 53 entre Av. Carrera 60 y Av. Carrera 68 (08:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.).

Por otro lado, el tramo de la Avenida carrera 68 entre Av. Calle 53 y Av. Calle 63, solo tendrá cierre en el carril derecho por la calzada oriental sentido sur – norte.

Para prevenir los trancones, la Secretaría de Movilidad ha dispuesto algunos desvíos para evitar el tráfico en las zonas del ensayo:

Los usuarios que circulan en sentido oriente – occidente por la Av. Calle 63 deberán tomar la Av. Carrera 60 al norte – Av. Calle 68 al occidente – Av. Carrera 68 al sur hasta empalmar nuevamente a la Av. Calle 63.

Los usuarios que circulan en sentido occidente – oriente por la Av. Calle 63, deberán tomar la Av. Carrera 68 al norte – Calle 67B al oriente – Carrera 65 al norte – Av. Calle 68 al oriente.

Los usuarios que circulan en sentido Sur – Norte por la Av. Carrera 68, deberán tomar la Av. La Esperanza al oriente – Av. Carrera 50 al norte – Av. Calle 63 al occidente – Av. Carrera 60 al norte.

Los usuarios que circulan en sentido Norte – Sur por la Av. Carrera 68, deberán tomar la Av. Calle 63 al occidente – Av. Constitución al sur – Av. Calle 26 al oriente.

Los usuarios que circulan en sentido Sur – Norte por la Av. Carrera 60, deberán tomar la Transversal 59A al oriente – Av. Calle 63 al oriente – retorno a la altura de la Av. Carrera 50 – Av. Calle 63 al occidente, por donde empalma nuevamente a la Av. Carrera 60.

Los usuarios que circulan en sentido Norte – Sur por la Av. Carrera 60, deberán retornar al norte a la altura de la Calle 64 – Av. Calle 68 al oriente – Av. NQS al sur.

Los usuarios que circulan en sentido oriente – occidente por la Av. Calle 53, deberán tomar la Av. Carrera 50 al sur – Av. Calle 26 al occidente.

* * *

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook: