Cambiará el pico y placa solidario en Bogotá: ahora se podrá pagar por semanas o meses

El secretario de Movilidad de la capital, Nicolás Estupiñán, anunció que se avecinan modificaciones para esta medida que permite que propietarios de vehículos puedan quedar exentos del pico y placa.

Desde octubre del 2020 viene rigiendo el pico y placa solidario en Bogotá, que es una opción que les permite a los propietarios de vehículos pagar para quedar exentos del pico y placa. Desde el comienzo de esta esta estrategia, el pago se hace por seis meses, pero el Distrito anunció que se avecinan cambios para la medida, como la posibilidad de pagar por semanas o por menos meses.

El secretario de Movilidad Nicolás Estupiñán, anunció que en los próximos dos meses se le harán algunas modificaciones a la medida. “En este momento solo se puede hacer un pago fijo por seis meses y eso lo hemos venido ajustando. La idea es que en abril o mayo podamos permitir un pago por mes o por semana y que gradualmente podamos ir reduciendo este tiempo para que la persona llegue a pagar por viaje”, dijo.

De acuerdo con el funcionario, más adelante también se tendrán en cuenta los pagos dependiendo de la distancia del viaje que tenga que hacer el conductor y el tipo de carro en el que se movilice. Estupiñán aseguró que, por el momento, no se han fijado las tarifas para estas dos nuevas opciones.

El valor estipulado para el pago del pico y placa solidario actual está en $2′066.200. “Lo que estamos viendo es cómo ajustamos el tiempo y así modificamos proporcionalmente ese pago. Estamos viendo cómo hacemos los cálculos para poder dividirlos por semana o por mes”, aclaró el secretario.

Actualmente, el pico y placa en Bogotá funciona de la siguiente manera: los días pares tienen restricción los vehículos cuya placa termina en número par y los días impares los vehículos cuya placa termina en número impar. Los horarios van desde las 6:00 a.m. hasta las 8:30 a.m., y entre las 3:00 p.m. y las 7:30 p.m. y no aplica los sábados, domingos y festivos.