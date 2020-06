Al menos siete personas han sido judicializadas por los hechos vandálicos que empañaron las marchas del pasado 15 de junio. El mensaje desde el Distrito es proteger el derecho a la protesta, pero actuar contra el vandalismo.

“Por una vida digna” y “contra el genocidio del pueblo negro” hacen parte de las consignas por las que multitudes de jóvenes marcharon el 15 de junio. En diversos puntos de la ciudad, el acto de protesta transcurrió de forma pacífica. Sobre la carrera Séptima, por ejemplo, integrantes de la comunidad afro avanzó con bailes y música.

No obstante, actos vandálicos contra las instalaciones de un banco, estaciones de Transmilenio y paraderos de buses empañaron el transcurso de la jornada. Al respecto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que por sentencias de la Corte Constitucional las alcaldías no pueden prohibir o autorizar las marchas, pero lo que sí pueden hacer es judicializar el vandalismo.

Momentos después de ocurridos los hechos, el secretario distrital de Seguridad, Hugo Acero, comunicó que al menos siete personas ya habían sido judicializadas por los hechos de “vandalismo y violencia”. Entre las personas procesadas se encuentran los protagonistas al ataque contra la sede del banco BBVA. “Protegeremos el derecho a la protesta, pero también actuaremos con contundencia contra quienes atenten contra bienes públicos y privados”, agregó.

PUBLICIDAD

En medio de las críticas en Twitter, de personas que rechazaron la manifestación en las calles en medio de una pandemia, también llovieron cuestionamientos en contra de la alcaldesa.

Parte de estas fueron las que hizo Gustavo Petro por las siguientes declaraciones de López: “Supuestos jóvenes inconformes terminan siendo vándalos encapuchados. Además de causar aglomeración vandalizaron estaciones, paraderos y comercios. Esto no es protesta legítima de ningún tipo. Es vandalismo organizado para beneficio político de extremistas que no vamos a permitir”.

Al respecto, Petro dijo que “los jóvenes no son presuntos, son jóvenes y punto. Usted los está reprimiendo”. Además, aseguró que la marcha fue disuelta “inconstitucionalmente” por la alcaldesa y uniformados de la policía. “Era la marcha contra la discriminación racial. A las mujeres negras las llamaron vándalos y los tapabocas, capuchas”, destacó.

Gustavo Bolívar también se sumó a las críticas al rechazar el uso de la palabra “vándalos” y “vandalizan” en los trinos de Claudia López y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. “Los jóvenes no son supuestos inconformes ni vándalos. Son verdaderos inconformes y llevan la cara descubierta por el tapabocas. El ESMAD los provocó primero. No estigmaticen la protesta ¿ustedes no son supuestos alternativos?”.

PUBLICIDAD

Finalmente el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, cuestionó el vandalismo al decir que en este momento de emergencia los recursos de la ciudadanía deben estar encaminados a ayudar a la población necesitada y no a reparar los daños hechos a la infraestructura pública.