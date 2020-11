Entre inconformismos, terminaron las entrevistas a los aspirantes a la Personería de Bogotá

Durante los últimos tres días, se escucharon a los 99 candidatos al cargo. Además de las cabildantes de Colombia Humana otros tres concejales se retiraron de la votación alegando falta de garantías.

Alegando falta de garantías, cinco cabildantes decidieron retirarse del proceso de entrevista y calificación de los aspirantes a personero de Bogotá, que se ha realizado en los últimos tres días en la plenaria del Concejo.

Se trata del proceso que se adelanta con los 99 candidatos que superaron los exámenes realizados por la Universidad Nacional y que pasaron a la evaluación del 10% de la calificación total, que le corresponde hacer a la plenaria del Concejo.

Ante la cantidad de aspirantes, se establecieron tres sesiones. Al comenzar la última, que se realizó este jueves 5 de noviembre, las cabildantes de Colombia Humana Heidy Sánchez, Ati Quigua, Susana Muhamad y Ana Teresa Bernal anunciaron su retiro de la votación, señalando que había acuerdos preestablecidos con los que no estaban de acuerdo y eran evidentes ante las bajas calificaciones que le dieron a buenos aspirantes y la excelente calificación al candidato Julián Enrique Pinilla.

Los otros tomaron la decisión el último día de las entrevistas, luego de que la concejal Sara Castellanos (Partido Liberal) pidió que rectificar y cambiar la votación del mismo candidato del que alegaron las cabildantes de Colombia Humana.

La solicitud fue mal recibida entre su misma bancada, pues María Victoria Vargas, aseveró que "después de que la doctora Sara Castellanos entra a corregir su voto de 7 a 10 me hace pensar que no hay meritocracia y por eso me retiro de la sesión, porque no tiene sentido seguir calificando y burlándose de los candidatos. ¡Me parece el colmo que se haya permitido rectificar votaciones!”.

Junto a la concejal se retiraron bajo el mismo argumento Carlos Carrillo (Polo Democrático Alternativo), Martín Rivera (Alianza Verde) y Manuel Sarmiento (Polo Democrático Alternativo). Pese a ello, la plenaria del Concejo continuó con la evaluación del resto de los aspirantes.