Cuidadora de menor violentada en Bogotá dio su versión sobre el caso

La cuidadora de la menor de tres años que fue violentada el pasado 29 de abril y abandonada en un centro asistencial de Bogotá, dio una entrevista a Noticias Caracol, en la que indicó que la niña, que siempre permanecía con ella,estaba con una pareja que le pidió que la dejara salir con ellos por unos días a dar un paseo. Ante la solicitud la cuidadora no vio problema alguno y la dejó ir.

“Dio la casualidad de que, como un acuerdo, viene una pareja y me dice: ‘ay, tan linda la niña, ¿me la va a dejar llevar unos diítas para que se divierta un rato, para que cambie de ambiente?’. Yo dije: ‘bueno, listo, sí… porque, la verdad, la niña siempre permanecía conmigo”, señaló la mujer.

Lea: Capturan en el centro de Bogotá a madre de menor de tres años violentada

Agrega además, que los golpes que presentó la niña en el cuerpo se debieron a que se cayó de un carro en movimiento, en el que se subieron para llevar a otro menor al médico.La niña habría intentado bajarse y se accidentó. Y señaló que las quemaduras que presentó en su cuerpo se debieron al derrame de un chocolate caliente sobre su cuerpo mientras desayunaba. Pero indica que estos hechos ocurrieron mientras la menor estaba con ellos, y fue la pareja quien la alertó sobre la situación.

Lea: La historia que contó el taxista que transportó a la niña violentada en Bogotá)(Lea: La historia que contó el taxista que transportó a la niña violentada en Bogotá

“Me llamaron angustiados el domingo por la noche y entonces les dije: llévenla, llévenla, auxílienla, urgente. Lo más importante es darle vida a la niña, o sea, que no se vaya a morir en sus brazos. Ellos cogieron un taxi, la llevaron al hospital y el chico, de pronto de nervios, de susto, pues la niña no tiene papeles, no tiene nada, ellos me llamaron fue a mí para que yo fuera a ver qué pasaba con la niña”, declaró la mujer.

Además de esto, la cuidadora de la menor ha dicho que debido a las amenazas que ha recibido debió salir del barrio Santa Fe, así como manifiesta que la madre de la menor siempre prometió que iba a ir a recogerla pero nunca lo hizo.

Esta versión se suma a la del taxista que habría tomado la carrera en el barrio La Roca, de la localidad San Cristóbal, y desde ahí habrían emprendido un recorrido hasta el centro asistencial donde abandonaron a la menor.

Lea: Salud de niña violentada en Bogotá evoluciona satisfactoriamente​

Otra pieza clave que se suma a la investigación es la madre de la menor quien fue capturada en la mañana de este martes, por porte ilegal de armas en la localidad de Santa Fe, en medio de un operativo de la Fiscalía y La Policía Metropolitana.

Mientras las autoridades investigan las versiones, la menor se recupera satisfactoriamente en el hospital Santa Clara.

* * *

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook

El Espectador Bogotá