La Contraloría Distrital evidenció un descalabro fiscal, debido a que el Fondo Financiero de Salud no gestionó de forma oportuna los dineros que no se ejecutaron de varios contratos suscritos entre 2007 y 2012, con hospitales distritales.

Las posibles irregularidades o los descuidos a la hora de liquidar viejos contratos entre el Fondo Financiero Distrital de Salud (FFDS) y los hospitales públicos han generado un multimillonario detrimento para la administración. Al menos, así lo denuncia un exfuncionario del Distrito y actual veedor en salud, quien asegura que, a pesar de que la mala práctica se denunció y la investigan los entes de control, a la fecha nadie ha sido sancionado y al parecer el problema persiste. En principio, las pérdidas confirmadas ascenderían a los $7.487 millones. Sin embargo, avanzan investigaciones para tratar de determinar la verdadera dimensión del problema.

El monto se conoció gracias las auditorías que adelantó en los últimos años la Contraloría Distrital, en las que descubrió que el FFDS, no solo cometió fallas durante el proceso de liquidación de 312 contratos o convenios celebrados entre 2007 y 2013, sino que, a pesar de haber quedado saldos a favor de la entidad, no se evidenció acción alguna para recuperar el capital en el plazo establecido por la ley. Las irregularidades, condensadas en seis hallazgos fiscales, muestran que la falla y la falta de gestión en el Distrito involucra a personal del área de la salud que trabajó en las últimas cuatro administraciones, es decir, las de Luis Eduardo Garzón, Samuel Moreno, Gustavo Petro y Enrique Peñalosa.

Según las auditorías del ente de control fiscal, explican que el dinero se perdió por dos fallas puntuales: o no se liquidaron a tiempo y se vencieron los términos para hacerlo (cuatro meses en caso de común acuerdo o dos años si es unilateral) o, a pesar de que se firmó acta de liquidación, pasaron más de cinco años sin gestionar la devolución de los saldos a favor de la entidad, perdiendo la posibilidad legal de recuperarlos. En cualquiera de estos dos escenarios, el Fondo Financiero perdió dinero, lo que se traduce en un detrimento patrimonial.

Esa platica se perdió

Los dos informes, que pusieron en evidencia la falta de gestión del Fondo, se conocieron en 2018 y 2019 (El de este año está en elaboración). En el primero, la Contraloría reportó un detrimento por casi $4.178 millones. En el segundo, que se hizo público en 2019, se evidenciaron casos similares que sumaban $3.309 millones. Solo en dos años se descubrió un detrimento por $7.487 millones, por la falta de gestión de la Secretaría de Salud. En medio del proceso, la única razón que se encuentra del FFDS para no haber cobrado es que “según el reglamento interno del recaudo de cartera de FFDS, se contemplaba el no cobro coactivo a las Empresas Sociales del Estado debido a su naturaleza y misión social, sin el perjuicio de los trámites administrativos necesarios para el pago de las acreencias”.

Desde el primer campanazo, un veedor ciudadano, quien prefirió omitir su nombre, solicitó al ente de control y a la Personería iniciar un juicio de responsabilidad fiscal y una investigación contra Luis Gonzalo Morales, exsecretario de Salud, y José Darío Téllez, excoordinador la oficina de cobro coactivo del FFDS, según el documento, pues para los años en los que se realizó la auditoría, eran los responsables de gestionar y salvaguardar los recursos de la entidad. Si bien las irregularidades en los contratos no fueron en su gestión, de haber actuado a tiempo hubieran tenido chance de recuperar $3.783 millones, que corresponde a casi la mitad del detrimento.

En respuesta a dicha solicitud, la Contraloría ratificó las fallas que se cometieron en el proceso de liquidación de contratos o convenios, entre el FFDS y los hospitales distritales, y agregó que, a pesar de los hallazgos, la posibilidad de abrir un proceso de responsabilidad fiscal seguía en evaluación. La Personería, por su parte, aceptó la denuncia y abrió una indagación preliminar, de la cual, a la fecha, no se conocen resultados.

En vista de la falta de acción, el veedor ciudadano preguntó a los entes de control sobre los avances de las investigaciones y si ya tenían resultados sobre los posibles responsables del detrimento a erario. De paso, le pidió a la Veeduría Distrital que estudiara el caso e investigara a los mencionados entes de control por su falta de gestión y de acciones contundentes ante “pruebas irrefutables de un detrimento patrimonial”.

A la fecha, el único órgano de control que respondió fue la Contraloría Distrital, pero a medias. En el oficio informó que uno de los hallazgos, que correspondía a un convenio con el hospital de Suba, se había resuelto a favor del Distrito; otro, relacionado con el posible detrimento por $688 millones producto de un contrato suscrito en 2012 con el Hospital de Usme, estaba en “estudio”, y que el resto seguían protegidos por la reserva procesal.

Ante esta respuesta, para el veedor ciudadano es claro que permanece la incertidumbre. “Nos preocupa que estas entidades estén esperando a que también prescriban los procesos fiscales y disciplinarios, porque si en cinco años no encuentran ni sancionan a los culpables, no hay nada que hacer. El llamado es a que paren la corrupción y que no se pierda la plata de la salud, que tanto hace falta”, resaltó. Pero ¿por qué dejaron perder semejante cantidad de dinero? Según este ciudadano, posiblemente los funcionarios dejan que los hospitales se queden con los recursos para que estos puedan mostrar mejorías en sus estados financieros, pues es un indicador clave de buena gestión.

El Espectador intentó conocer una respuesta del exsecretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, y del actual secretario, Alejandro Gómez, sobre las irregularidades y la pérdida de dinero para las arcas del Distrito, el primero dijo que no se iba a pronunciar frente al tema, y el segundo, que no conocía la situación.

Lo cierto es que, aunque desde el Fondo Financiero de Salud se ha dicho que existe la posibilidad de efectuar acuerdos de pago con los hospitales para subsanar de alguna forma el hueco fiscal, al momento no se sabe si efectivamente se han pactado estos acuerdos y tampoco se ha evidenciado un reintegro del dinero. El caso está en manos de los entes de control.