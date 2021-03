Distrito talará 28 árboles para ampliar una estación de Transmilenio

La estrategia consiste en ampliar la estación de Transmilenio Tv..91, en la avenida Suba. Con esto se busca dar garantías a los usuarios para que respeten el distanciamiento social, y así se mitigue la propagación del Covid-19.

Este miércoles, la Secretaría Distrital de Ambiente comunicó que el Distrito talará 28 árboles para la ampliación de la estación de Transmilenio Tv.91, la cual se encuentra sobre la avenida Suba y duplicará su espacio.

“En los próximos días, el IDU va a acatar unos permisos otorgados por esta autoridad ambiental para realizar la tala de 28 árboles, ocho ya se realizaron, faltan 20, se hicieron dos traslados y en la zona van a permanecer más de 75. En este caso resultaba imprescindible ampliar la estación de TransMilenio”, explicó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

Según la directiva, esta decisión fue tomada a partir de la necesidad de ampliar la estación, para garantizar el distanciamiento social y mitigar la propagación del COVID-19.

Lea también: Solo se talarán 16 de los 84 árboles que se iban intervenir por obras en parque El Virrey

Se especifica, además, que el contratista a cargo de la obra hizo el traslado de dos palmas fénix a sitios de la zona, una de ellas está ubicada ahora en la Avenida Suba con carrera 98B y la otra en la calle 147 con carrera 98B. El resto no fue reubicado. Aunque este medio no recibió una respuesta oficial de las razones por las cuales no se hizo una reubicación de todas las especies, se cree que se debe al tamaño de los árboles y la logística que esto demanda, pues es costoso y son pocos los que sobreviven a la operación.

“TransMilenio priorizó las estaciones en las que se están ampliando los vagones y el caso de la Transversal 91 es una de ellas, para el beneficio de los más de 2.600 usuarios que diariamente transitan por allí. Con el contratista hemos venido trabajando un importante proceso de socialización, realizando desde enero hasta ahora ocho reuniones, para informarle a la comunidad el alcance del proyecto, que ha contado con las aprobaciones de la Secretaría de Ambiente, en materia de traslado y tala de individuos arbóreos necesarios para la obra”, dijo el director del IDU, Diego Sánchez.

Le sugerimos leer: Bogotá: en 2021, al menos 32 puentes peatonales recibirán mantenimiento

Es así como el IDU asegura haber adelantando ocho encuentros con la comunidad cercana a estas obras, en las que se atendieron sus inquietudes y preocupaciones.

“El IDU nos ha informado que ha hecho reuniones de socialización con las organizaciones y vecinos de la obra, quienes han manifestado sus inquietudes e inconformidades. Nos aseguraremos de que estos contactos se mantengan y estamos pendientes de las notificaciones y denuncias que nos quiera hacer la comunidad”, agregó la secretaria de Ambiente.

Esta obra beneficiará a miles de usuarios del sistema, debido a que duplicará la longitud del vagón y optimizará los recorridos de las personas al ubicar otro acceso peatonal a nivel de calzada en la carrera 96.

Se espera que en los próximos meses se adelante la intervención de 45 estaciones de Transmilenio, de las cuales 15 han sido priorizadas, entre ellas, la de la Transversal 95.