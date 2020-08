Los tenderos de esta plataforma de domicilios piden mejores condiciones laborales. Domiciliarios de otras zonas del país apoyan el anuncio.

Este viernes, los tenderos de la plataforma de domicilios “Rappi” anunciaron un paro en Bogotá para exigir mejores condiciones laborales y denunciar irregularidades en la plataforma. Los domiciliarios aseguran que la situación de inconformidad es a nivel nacional y por ello trabajadores de la plataforma de otras regiones apoyaron el anuncio.

Los domiciliarios que participarán del paro se reunirán este sábado 15 de agosto en algunas localidades de Bogotá y se encontrarán a las 11:00 a.m. en la carrera 85 con calle 15, lugar donde se concentrarán todos los domiciliarios. La razón principal de la manifestación es que, según los rappitenderos, la plataforma ha tenido cambios que han generado bloqueos a muchos tenderos que han afectado fuertemente a sus bolsillos. Además, también piden una tarifa “justa” en los domicilios.

Según denuncian los trabajadores, la plataforma les ha hecho bloqueos “injustificados”, que no les permiten trabajar durante varios días, por lo que esos días no tienen como producir dinero. Además, aseguran que realizan recorridos muy largos, pero le pagan muy poco, con tarifas de $2.000, lo que significa que tendrían que hacer alrededor de 15 viajes al día para reunir, por lo menos, $30.000.

Otras de las demandas son la falta de garantías para su seguridad y las de sus vehículos, pues en muchas ocasiones estos sufren daños o son hurtados y la empresa no les responde por ello. Asimismo, los tenderos aseguran no contar con un contrato y no cuentan con un seguro en alguna EPS que les garantice atención en caso de sufrir algún accidente.

Finalmente, los trabajadores aseguran que, ante sus exigencias, la empresa no ha respondido, por lo que tuvieron que planear la manifestación en Bogotá. Sin embargo, aseguran que la situación sucede con los domiciliarios de todo el país, por ello, hay tenderos de otras regiones que apoyaron el paro.

La iniciativa está siendo convocada a través de redes sociales con el hashtag “RappiParo”, con el fin de que más tenderos conozcan la convocatoria y asistan a la manifestación.