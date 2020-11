En octubre, el desempleo en Bogotá fue de 17,4 %

La capital registró una mejoría de 3,1 puntos porcentuales si se compara con la medición de agosto. Se estima que en la ciudad hay 3,8 millones de ocupados y 815.000 desempleados.

La tasa de desempleo en Bogotá viene mejorando de forma paulatina. El coletazo del COVID-19 llevó a que la capital alcanzará el 25,1 %, durante el trimestre comprendido entre mayo y julio. Desde entonces, el informe entregado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ha consolidado disminuciones: 24,1 % (junio - agosto), 22 % (julio - septiembre) y, el más reciente, 19,1 % (agosto - octubre).

Solo en octubre, la ciudad registró una tasa de desempleo de 17,4 %, lo que se traduce en una mejoría de 3,1 puntos porcentuales si se pone al lado del mes anteriormente registrado, agosto (20,5 %). No obstante, Bogotá aún no se recupera del golpe generado por la pandemia, ya que si compara la medición obtenida entre agosto y octubre (19,1 %), se evidencia que el desempleo es 10,1 % más alto que el mismo periodo de tiempo en 2019.

Para entender mejor estas cifras, hay que decir que, en octubre, Bogotá registró una población de 3 ’836.000 ocupados (428.000 menos que en el mismo mes de 2019), unos 815.000 desempleados (346.000 más que en octubre de 2019) y 2′284.000 inactivos, que son las personas que están en edad de trabajar, pero que no participan en la producción de bienes y servicios porque no necesitan, no pueden o no están interesadas en realizar una actividad remunerada. Estos últimos crecieron en 177.000 personas, si se compara con el mismo periodo del año anterior.

Según el DANE, la cinco ciudades de Colombia con mayor tasa de desempleo, durante el trimestre comprendido entre agosto y octubre, fueron Florencia (24,3 %), Ibagué (23,1 %), Tunja (22,7 %), Valledupar (22,2 %) y Neiva (21,6 %). En contraste, las que tienen una menor tasa son Barranquilla AM (12,2 %), Cartagena (15,4 %), Pereira AM (15,6 %), Pasto (16,8 %) y Medellín AM (16,9 %).

En Bogotá, las ramas de ocupación que más agruparon gente, durante el trimestre agosto - octubre, fueron Comercio y reparación de vehículos (con unas 745.000 personas), Industrias manufactureras (559.000 personas), y Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (509.000 personas).

En parte, esta recuperación paulatina del empleo se debe a la reactivación económica de Bogotá, la cual consolida, con corte al 27 de noviembre, casi 108.000 empresas reactivadas y 864.000 trabajadores que han vuelto a sus labores. De este grupo, el sector que más agrupa empresas es Comercio, con casi 50.000, seguido de Servicios (29.500) y Manufactura (18.000). Mientras que Servicios es el rubro de la economía que más agrupa trabajadores, con más de 301.500, seguido de Comercio (227.500) y Manufactura (181.203).

Se espera que, como de costumbre por el movimiento comercial que se presenta en diciembre, la cifra de desempleo registre una disminución ante de finalizar el año, y que lo siga haciendo de manera paulatina, siempre y cuando la economía se mueva y que surta efecto la estrategia propuesta por Claudia López, la cual consiste en priorizar la inversión en obras civiles para generar puestos de trabajo.