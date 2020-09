En las últimas semanas se adjudicaron siete obras financiadas con recursos de la valorización de 2018, que se suman a otras tres ya contratadas. En total son 16 proyectos, 15 a cargo del IDU, que buscan transformar tres ejes de la ciudad y empezarán a construirse entre este año y 2021.

Durante el confinamiento que vivió Bogotá por de más de cinco meses, y que literalmente ralentizó y en muchos casos detuvo la cotidianidad en la capital, surgieron varias incógnitas sobre el futuro de los procesos urbanos que estaban en marcha antes de la pandemia. Uno de esos era la construcción de varias obras en tres ejes de la ciudad: Cedro, entre calles 72 y 183, y entre el borde oriental hasta la Av. Caracas o Autopista Norte; Córdoba, entre calles 100 y 183, y entre la Autopista Norte y la Av. Boyacá; y Zona Industrial.

Esas obras, en su mayoría de movilidad y espacio público, se habían aprobado hace dos años en el Concejo, que autorizó financiar a través de una valorización local la construcción de obras que impactarían la vida de más de 2,5 millones de capitalinos. Sin embargo las demoras, el cese por la emergencia sanitaria y las complicaciones económicas que esta trajo, hicieron que muchos pusieran la lupa sobre el futuro de esas obras.

Desde la semana pasada, en el marco de la paulatina reactivación de la economía, empezaron a darse avances en las etapas previas a las construcciones que empezarán este año. Diego Sánchez Fonseca, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), entidad encargada de las obras, explicó los adelantos que se han dado en términos de adjudicación de contratos, el por qué de los retrasos y cáles son las obras más importantes que se realizarán durante esta administración.

¿Qué obras financiadas con recursos de valorización se están poniendo en marcha?

Son obras de 2019 y parte de 2020. La semana pasada se adjudicó el contrato para construir andenes y aceras en la calle 116, entre carrera Novena y autopista Norte. Esta semana se adjudicaron otras tres. El lunes, aceras y ciclorrutas de las calle 92 y 94, desde la carrera Séptima, hasta la Autopista Norte. Y el jueves, conexiones peatonales en Chapinero y una ciclorruta y ciclopuente en el Canal Molinos.

¿En total cuántas obras de valorización se esperan adjudicar?

Estas obras hacen parte de un acuerdo que aprobó el Concejo en 2018 y que prevé la ejecución de 16 obras en tres sectores de la ciudad. 15 de esas obras están a cargo del IDU y la otra, el Centro Cultural de la calle 82 con carrera 11, es responsabilidad de la Secretaría de Cultura.

¿Cuáles son las obras que le corresponden al IDU?

En el paquete de obras hay 10 de andenes, ciclorrutas, puentes peatonales y ciclopuentes. Otras cinco obras corresponden a proyectos viales y de mejoramiento de vías. Ya hay contratos firmados, pero no han empezado físicamente las obras: los andenes en la Autopista Norte, entre Héroes y la calle 128, empiezan a construirse en marzo; el puente peatonal sobre la carrera Novena con calle 112 arranca en octubre, y también están adjudicados los andenes y la ciclorruta paralela al canal Córdoba, entre calles 128 y 170.

¿Qué hay de las obras restantes?

Faltan cinco obras viales para las que apenas estamos contratando estudios y diseños en detalle. Eso se hará entre lo que queda de este año y el primer semestre de 2021. La idea es iniciar las obras a finales de 2021.

¿Cuáles son esas obras?

Primera, un mejoramiento vial en la Av. 19, entre calles 127 y 134. Segunda, la calle 134, entre la Av. 9 y la Autopista Norte, que se va a reconstruir y se van a hacer unos muros. La tercera es infraestructura vial en la carrera 15, desde la calle 134 hasta la 153. La cuarta, en la Av. La sirena hasta la Autopista Norte; ya hay un tramo hasta la Av. Boyacá, donde hay dos carriles, y la idea es construir una segunda calzada desde la calle 153 hasta la Av. Boyacá. La quinta obra es quizás la más importante, pues se trata de la reconstrucción de la zona industrial, donde se van a intervenir 140 calles y se construirán 150 segmentos viales. Esa reconstrucción se va a iniciar en diciembre de 2021.

Si el acuerdo se aprobó en 2018, ¿por qué se demoró la adjudicación de las obras?

Una obra de esta envergadura tiene tres fases: prefactibilidad, factibilidad, y por último diseños de detalle y construcción. Cuando se aprobó el acuerdo de valorización estas obras estaban en etapa de prefactibilidad. En 2019 se hicieron estudios de factibilidad y diseños, y apenas a mitad de este año logramos cerrar 10 obras. Las 5 obras viales, como son mucho más complejas, están en fase de factibilidad y faltan los estudios y diseños.

Debido a esas demoras, hace poco se sugirió desde el Concejo suspender el cobro de valorización e incluso devolver el dinero. ¿Es posible ese escenario?

No. No es viable no cobrar la contribución porque hay obras que ya tienen contratos firmados y hay un presupuesto asignado para cubrir las obras. Solo resta adelantar las cinco obras mencionadas, pero la mayoría ya tienen compromisos y contratos que no se pueden desmontar porque es meternos en un enredo jurídico pues se acaba una fuente de pago. La única manera de que eso ocurra es si no se pueden hacer las obras por algún hecho incontrolable y hay que cancelarlas o sustituirlas. También hay que tener en cuenta que estas obras reactivan la economía y, más que devolver la plata, al final es mejor el balance de empleo que retorna.

Pero, ¿dieron alivios durante la cuarentena?

Sí. Se amplió el plazo para ofrecer mayores alivios a los contribuyentes, de manera que puedan cumplir con el aporte de valorización pues así los bogotanos se benefician con más y mejor infraestructura. Mediante cartas enviadas a alrededor de 71.000 propietarios el IDU está recordando la obligación de realizar el pago antes del 29 de octubre, o de acogerse a la opción de diferirlo en 12 o 24 cuotas.

¿Llevarán nuevos proyectos de cobro por valorización al Concejo?

Llevaremos lo que está contemplado en el proyecto de reactivación económica que discutirá el Concejo. Dentro de lo que le compete al IDU, de los $10,8 billones que se solicitan, al IDU le corresponden $1,2 billones para unas obras contempladas en el Plan de Desarrollo.

¿Que obras se esperan construir con ese dinero?

Las más importantes son la Cicloalameda del Medio Milenio, una gran ciclorruta que atravesará Bogotá desde El Tunal hasta la Calle 170 y el cable aéreo en la localidad de San Cristóbal, que irá desde la carrera 10 hasta la parte más alta de la localidad. También se construirán nuevos puentes peatonales y se adelantará el reforzamiento de puentes vehiculares y la conservación de vías.