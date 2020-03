Estas son las razones por las que se declaró alerta amarilla en Bogotá

Por segunda vez en este año, el Distrito anunció alerta amarilla en Bogotá por la baja calidad del aire en la ciudad. De acuerdo con la Secretaría de Ambiente, la capital lleva más de 48 horas con niveles elevados de material particulado PM 2,5,. Por este motivo, se anunció la alerta y las medidas para contener esta emergencia ambiental.

Frente a esto, el Distrito identificó los siguientes factores que agravan esta situación: los incendios y quemas forestales; las altas temperaturas que se han registrado durante los últimos días en los Llanos Orientales, la Orinoquía y Venezuela, y también los fenómenos de inversión térmica. Asimismo, las condiciones de tiempo seco (especialmente durante diciembre y marzo) han provocado fenómenos de inversión térmica.

De acuerdo con Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente, "a estos fenómenos se le han sumado condiciones meteorológicas complejas, particularmente durante los últimos dos días. Aunque no han sido inversiones térmicas tan graves como las que tuvimos a principios de febrero, sí hemos tenido cambios de temperatura agresivos entre la madrugada y el mediodía, lo que ha ocasionado que ese material particulado se mantenga sobre la ciudad”.

Debido a esta situación, la administración distrital anunció las siguientes medidas, que seguirán vigentes hasta que se regulen los niveles de contaminación:

Para fuentes móviles:

•Restricción a vehículos de carga mayores a 10 años de antigüedad. Comenzará a regir a partir de este viernes 6 de marzo desde las 5:00 p.m.

•Pico y placa a los vehículos particulares y motos, a partir del sábado 7 de marzo a las 6:30 a.m. a 6:00 p.m., con restricción en toda la ciudad. El domingo irá desde las 6:30 a.m. hasta las 2:00 p.m. La medida regirá como el pico y placa habitual, es decir conforme al número de las placas vehiculares (par o impar).

Para fuentes fijas:

• Las industrias que operan fuentes fijas con combustibles sólidos y líquidos no podrán operar desde las 00:01 a.m. hasta las 11:59 a.m. durante el tiempo que dure la alerta.

La Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, ha registrado niveles de concentración de material particulado por encima de la norma nacional. “Durante las últimas 48 horas las estaciones Carvajal-Sevillana, Kennedy, Fontibón y Móvil Carrera Séptima han mostrado niveles de concentración de material particulado 2.5 superiores a los 35.4 microgramos por metro cúbico, lo que quiere decir que puede afectar la salud de las personas”, agregó la secretaria.

El balance de la contaminación del aire para este viernes es alarmante. Según la Secretaría de Ambiente, los niveles de la concentración de material particulado están por encima de la norma nacional. La Red de Monitoreo reportó condiciones regulares en seis estaciones, mientras que en siete se mantienen en condiciones moderadas.

