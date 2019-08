Fotos de animales muertos en humedal Juan Amarillo no son actuales: Distrito

La Secretaría de Ambiente aseguró que en operativo de inspección no encontraron restos de ninguna especie.

Frente a la denuncia ciudadana sobre el aumento de muertes de animales que habitan en el humedal Juan Amarillo, la Secretaría de Ambiente salió a desmentir la noticia y aseguró, que tras un operativo de verificación no fue encontrado ningún animal muerto ni en estado precario de salud.

Así mismo, el Distrito asegura que algunas de las imágenes viralizadas por redes sociales, ya habían sido difundidas en antiguas ocasiones, como en el proceso de construcción de la PTAR Salitre. Es por esto, que no se podría establecer la veracidad de la información, que, entre otras cosas, señala que las obras de un nuevo parque estarían afectando a la fauna.

Sin embargo, explican que, respecto a la muerte de las tinguas, podrían existir razones externas, como que al inicio de la temporada miratoria de estas aves. En muchas ocasiones, por agotamiento y desorientación en sus recorridos, pueden caer. También puede deberse a causas naturales o depredación por parte de caninos y felinos.

En el caso de los curíes, indican que al desplazarse en manada pueden confundirse con roedores, razón por la que la comunidad podría atacarlos o por accidente, podrían ser atropellados por vehículos al salir a la vía pública.

Claudia Suárez, subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría de Ambiente, señala que otras de las razones podría ser la caza ilegal que realiza la comunidad. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncien estos casos de manera oportuna, para que la autoridad ambiental pueda realizar la inspección de los cadáveres.

“Algo que no nos permitió un seguimiento muy detallado es no contar con los cadáveres de los cinco animales reportados por la comunidad, pues el fin es entregarlos a la entidad para nosotros hacer las necropsias respectivas y poder llegar a las causas que ocasionaron sus muertes”, puntualizó la subdirectora.

Así mismo, manifestó que el Instituto de Protección y Bienestar Animal continuará realizando acompañamiento en la zona para verificar si algún animal se encuentra en riesgo o con alguna afectación.

Por último, el Distrito aclaró que el humedal Juan Amarillo no será intervenido en la construcción del parque y no se afectará su hábitat actual ni futuro. "El límite de intervención de las obras no llega al humedal, ya que están claramente delimitadas por la ciclorruta existente, que se encuentra antes de este cuerpo de agua, se respeta la zona de protección ambiental".

En la zona, el Distrito adelanta obras en un área de intervención 86 mil metros cuadrados, que van desde la carrera 115 hasta la carrera 119. La administración pretende construir allí una pista de patinaje, gimnasios de adulto mayor, gimnasios multifuerza, zonas de juegos infantiles, sendero de trote y peatonal, una pista de BMX, mesas de ajedrez y ping pong, módulos de baño, vestier y cafetería. Además, una cancha de fútbol 11, dos canchas de fútbol 8, cuatro canchas de fútbol 5, cuatro canchas de tenis y diez canchas múltiples

