Habrá cierres sobre la Autopista Norte con Calle 80, en Bogotá

Con el fin de adelantar obras de mantenimiento de la vía se cerrará por intervalos los carriles central e izquierdo. No habrá restricción para peatones.

A partir de este viernes y hasta el próximo 11 de septiembre, la Secretaría de Movilidad realizará cierres temporales de los carriles central e izquierdo de la Autopista Norte con Avenida Calle 80.

Estos trabajos se deben a labores anuales de mantenimiento, que en esta ocasión se hará por cierres no simultáneos programados en dos etapas. La primera, que comprende el carril izquierdo de la vía, irá a partir de las 10:00 p.m. de este viernes y terminará a las 4:00 a.m. del 4 de septiembre. La segunda, que será la intervención del carril central, se realizará a partir de las 10:00 p.m. del viernes 7 de septiembre e irá hasta las 5:00 a.m. del 11 de septiembre.

Aunque la movilidad estará restringida para vehículos, por el lugar podrán circular peatones y ciclistas. Para ellos, la Secretaría de Movilidad recomienda cruzar la zona con precausión y acatar la señales con el fin de evitar contratiempos.

Para los conductores que transitan la zona se recuerda que el paso no estará totalmente cerrado ya que se mantendrá un carril habilitado, pero para evitar congestiones viales se recomienda si circula de sur a norte, tomar la Avenida Carrera 24 y tomar la Av Calle 80 al occidente, sobre esta vía se podrá continuar hasta el recorrido hasta volver a empatar con la Av. NQS al norte.

Mientras que para quienes van de oriente a occidente por la Calle 80 se les pide tomar la Autopista Norte hacia el norte, tomando la carrera 29, luego la calle 79 para finalizar en la NQS.