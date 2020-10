Halloween en pandemia: ¡cuídese para evitar sustos!

Esta noche las calles no estarán llenas de niños pidiendo dulces, ni bares ni discotecas harán sus tradicionales eventos. Aunque no se decretará toque de queda ni ley seca, sí hay estrictos protocolos y recomendaciones para evitar la propagación del COVID-19.

Desde el comienzo de la “nueva realidad” la alcaldesa Claudia López ha reiterado que no es momento de bajar la guardia ante la pandemia. Hoy es uno de esos días en los que este mensaje cobra más sentido. No solo por lo que tradicionalmente ha representado Halloween, una celebración llena de niños en las calles, fiestas y aglomeraciones, sino porque coincide con el inicio del segundo pico de la pandemia en la ciudad.

Por esta razón, en medio de la emergencia sanitaria, no habrá mucha oferta que incite a las personas a salir a celebrar. Por el contrario, tanto los centros comerciales, establecimientos y el propio Distrito se las han ingeniado para ofrecerles a los bogotanos alternativas para que los niños no sientan el vacío de no poder salir a pedir dulces y los adultos desistan de salir a buscar peligros.

Y todo porque el riesgo de contagio sigue latente. Desde el primer pico de la pandemia no se registraba un número tan alto de nuevos contagios diarios, como sucedió en los últimos días, cuando el reporte llegó a 2.900 casos y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) volvió a subir: pasó del 50 al 65 % de su capacidad. Esto es motivo suficiente para que la invitación sea a no perder el espíritu, pero hacer de esta fecha una oportunidad de aplicar las lecciones aprendidas en la emergencia. Una de ellas es a utilizar la virtualidad, ya no solo como herramienta de trabajo y estudio, sino de diversión, promoviendo fiestas online con familiares y amigos.

Por su parte, la Secretaría de Cultura ofrecerá actividades como talleres de escritura e ilustración, presentación de libros y conciertos de la Orquesta Filarmónica, así como se invitó a decorar las casas y ventanas de manera creativa y a compartir las fotos por redes sociales con la etiqueta #DisfrazaTuVentana. Aunque es una celebración atípica, para el Distrito también es una opción de compartir de manera más cercana con los niños a través de actividades como inventar disfraces y armar una propia “ruta del tesoro”, para descubrir dulces en los hogares.

¿Cómo cuidarse?

Primero, se debe tener en cuenta que el uso de máscaras de disfraces no es un reemplazo del tapabocas, ni para niños ni para adultos. Asimismo, se debe evitar el contacto físico, permanecer en sitios con poca ventilación y acudir a fiestas de disfraces. Por otro lado, no está permitido que establecimientos brinden dulces a los niños ni que los menores hagan rondas por las casas para pedirlos. Quienes incumplan podrán ser multados hasta con 32 salarios mínimos diarios, así como la suspensión de la actividad comercial.

¿No aprenden?

A pesar de que no está permitido que ningún tipo de establecimiento realice eventos relacionados con Halloween, que generen aglomeraciones, desde hace varios días ya se han visto convocatorias a fiestas clandestinas en locales comerciales y casas.

Por esta razón, la secretaria de Desarrollo Económico, Carolina Durán, informó que a través de una alianza con entidades, como Fenalco y Asobares, se implementarán seis Puestos de Mando Unificado (PMU) para vigilar el desarrollo de la jornada. Estos estarán en las localidades de Chapinero, Fontibón, Antonio Nariño, La Candelaria, Teusaquillo y Usaquén, donde, según la funcionaria, se presentan las mayores aglomeraciones en esta celebración.

“Hemos articulado una estrategia de cuidado en diferentes localidades. Mi llamado es a no salir, pero si lo hacen, les pedimos a todos los bogotanos mucha responsabilidad y cultura ciudadana. La reactivación económica depende de la disciplina y la conciencia colectiva. Sé que el sector productivo ha hecho la tarea acatando los protocolos de bioseguridad. Le toca a la gente”, indicó Durán.

Por su parte, Asobares recomendó a la ciudadanía que denuncie cualquier tipo de fiesta que genere aglomeraciones a través del correo denunciaciudadana@asobares.org o de la línea 123 de la Policía. Por otro lado, el gremio aseguró que los bares y las discotecas que hicieron un proceso de transformación para prestar su servicio a través de la venta de comida durante la nueva realidad no tienen programado ningún evento en esta fecha para, de esta manera, garantizar el cumplimiento de las medidas de distanciamiento.

Así lo expresó Alberto Vanegas, administrador de Punto Cervecero. “Para este sábado vamos a trabajar con medidas de bioseguridad y el aforo permitido. No vamos a tener ningún evento adicional, ni vamos a tener decoración en el negocio ni para los empleados. No queremos estropear la buena relación que hemos establecido con la Policía, por cumplir con los requisitos de la ley”.

Otro miembro del gremio, administrador de una discoteca de la Zona Rosa de Bogotá, convertida en gastrobar, hace un llamado para que los que estén incumpliendo las normas tomen conciencia en esta fecha, y de esta manera generar más confianza en los clientes y tener una pronta autorización para reabrir.

“Tenemos que acostumbrar al cliente a que ya no se puede bailar, a que se debe usar el tapabocas, pedir máximo tres cervezas o un coctel y quedarse únicamente dos horas en el sitio. Es la única manera de ir recobrando la confianza y poco a poco volver a ser lo que éramos antes de toda esta emergencia”.

El llamado se mantiene. Los bogotanos ya probaron durante siete meses la incomodidad del encierro, así como sus efectos sociales y económicos. Por más normas o prohibiciones que decrete la administración, es claro que durante el segundo pico de la pandemia el rumbo de la ciudad y el cumplimiento de las medidas recaen sobre los ciudadanos. La cultura del autocuidado es la clave, en especial en esta celebración, para no comprometer la salud de las personas que quiere y el Halloween no le pegue un susto.