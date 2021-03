Hombre fue asesinado al defender a su hijo de un atraco en Bogotá

Se trata de Nilson Gómez, un padre de familia que por proteger a su hijo fue golpeado por cerca de 10 delincuentes en el barrio Verbenal. Aunque el hombre fue llevado al hospital, falleció minutos después. La policía anunció la captura de cuatro de los sospechosos.

En la noche del pasado domingo, Kevin Felipe, un joven que se dirigía hacia su vivienda, fue atracado por delincuentes del sector. En su defensa, salió su padre, quien, al ayudarlo a recuperar su celular, fue brutalmente golpeado por varios delincuentes que, a pesar de verlo mal herido en el piso, lo agredieron a tal punto que momentos más tarde murió en el Hospital Simón Bolívar.

“Eran por lo menos 10 personas, se fueron contra mi hermano (para atracarlo), mi mamá se alcanza a dar cuenta y grita. Ahí se fue mi papá,” dijo una hija de la víctima a Blu Radio.

Según sus familiares, el hijo que inicialmente estaba siendo atracado logró correr hacia su vivienda. Sin embargo, Nilson no corrió con suerte, puesto que los delincuentes lo atacaron con piedras y palos, incluso con un arma blanca.

“Mi hermano salió corriendo y logró meterse al apartamento, pero ellos se fueron hasta allá, después empezaron a pegarle a mi papá con piedras y palos, lo empujaron y cayó y se golpeó en la cabeza se le montaron encima y le pegaban en la cabeza, quedó inconsciente de una vez, una mujer lo golpeaba”, agregó la familiar.

La Policía de Bogotá informó la captura de cuatro de los sospechosos del atroz crimen, los cuales no contaban con antecedentes judiciales, pero sí fueron identificados por varios de los testigos del hecho. No obstante, la familia insiste en que faltarían otros seis, los cuales no han sido capturados y vivirían por el mismo sector.

“Es algo de no creer, nunca pensamos que nos fuera a pasar a nosotros, esto es muy doloroso, le quitaron la vida a mi papá simplemente por un celular. Mi papá no era problemático, el no merecía eso, pedimos justicia ante este caso”, insistió la hija de la víctima.

Entre tanto, el pasado lunes la comunidad del barrio Verbenal, salió a las calles a protestar por la inseguridad que se está presentando en el sector, por lo que bloquearon algunos accesos al sector y quemó llantas frente a uno de los edificios en donde, según ellos, viven los asesinos.