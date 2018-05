Joven en Bogotá sobrevivió a atraco y cuando buscaba ayuda fue arrollado por moto

Un joven de 21 años, quien se gana la vida como cotero en Corabastos y estudia electricidad, sobrevivió a un atraco en Bogotá tras recibir un impacto de bala en el rostro. Al quedar consciente tras la agresión, la víctima intentó buscar ayuda; sin embargo, fue arrollado por una motocicleta.

Según el relato de la víctima, quien denuncia que su agresor se pasea a sus anchas en el suroccidente de la ciudad, fue atacado en momentos en los que se desplazaba con su padre por robarle el celular.

“El delincuente me pega un ‘cachazo’ por quitarme el celular. Yo no me opongo, pero al ver que él me pega pues reaccionó e intento quitarle el arma de fuego. Él me hace el primer disparo y no sale. En el segundo por fortuna había girado mi cara”, explicó el joven en declaraciones recogidas por Noticias Caracol.

Gravemente herido y sin sus prendas de vestir, que también fueron hurtadas, el joven pidió ayuda. No obstante, un motociclista que transitaba por el lugar se abstuvo de brindarle atención y lo arrolló.

“El motociclista va bajando y se queda mirándome. Yo le voy a pedir ayuda y él lo único que hace es acelerar y atropellarme”, agrega la víctima.

La víctima llegó inicialmente al CAPS Vista Hermosa, donde los médicos detuvieron el sangrado y lo estabilizaron. Ante la gravedad de su lesión, fue trasladado hasta el hospital El Tunal, donde fue valorado en materia de neurocirugía, cirugía plástica y oftalmología.

De acuerdo con la historia clínica, el proyectil ingresó por el costado superior de la cara y salió por la fosa nasal, poniendo en peligro su vida.

Por fortuna, el único compromiso fue en el globo ocular izquierdo, por lo que continuará bajo observación para determinar el grado de compromiso de este órgano. Por parte del equipo de neurocirujanos se descartaron lesiones que comprometan su función neurológica.

Sin embargo, el drama del joven, quien será padre dentro de un mes, es que no tiene cómo dar sustento a su familia, puesto que tras lesión se encuentra en recuperación.

* * *

