Ladrones le dispararon a un motociclista frente a su casa tras intentar robarlo, en Bogotá

El hombre se encuentra internado en un centro de salud, pues su estado es crítico. El crimen ocurrió en la localidad de Usme.

Un motociclista, de 27 años, lucha por su vida en un centro de salud de Bogotá después de que ladrones le dispararán cuando llegaba a su casa, según informó Noticias Caracol. El hecho ocurrió en el barrio La Aurora, en la localidad de Usme.

De acuerdo con el noticiero, los delincuentes siguieron en una moto a la víctima por varias calles, pero no fue sino cuando este llegó a su casa que lo abordaron. Los ladrones querían robarle el vehículo, pero cuando el motociclista intentó impedirlo, uno de ellos le disparó en dos ocasiones.

>>>Lea: Percepción de inseguridad de los bogotanos, la más alta en los últimos cinco años

Una de las balas quedó en su columna por lo que fue trasladado a un centro de salud, sin embargo, su estado es crítico debido a la gravedad de la herida, por lo que está recluido en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

De acuerdo con el hermano de la víctima, los delincuentes eran: “como trigueños, de nacionalidad extranjera. Iban en una moto NKD de color azul, las placas no se logran identificar. Actuaron sin pensar, no les importó. Róbense las cosas, pero no le hagan daño a la gente”, dijo en el noticiero.

El crimen quedó registrado en video, gracias a una de las cámaras de seguridad del sector. La Policía de Bogotá ya está haciendo las investigaciones correspondientes para hallar al responsable.